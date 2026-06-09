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Сегодня, 23:09

Батраков: «Я отказался от «Галатасарая»? Не знаю, я в отпуске»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы после BetBoom товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго (3:0).

«Почему после матча пошел к трибунам один? На игру приехали родственники. Я просто пошел к ним.

Проведу ли следующий сезон в РПЛ? Не знаю. 50 на 50? Не могу говорить о процентах. Ничего не знаю. Никак не реагирую на слухи. Я отказался от «Галатасарая»? Можете что-то читать, можете не читать. Я ничего не знаю — я в отпуске», — сказал Батраков.

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Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Алексей Батраков
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ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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