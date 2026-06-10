Бевеев: «Могли забить больше Тринидаду, но не забили»

Защитник сборной России Мингиян Бевеев прокомментировал победу в BetBoom товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (3:0).

«Хорошо, что выиграли, сыграли дисциплинированно, уверенно. Могли забить больше, но не забили. Что касается влияния погоды, то мяч был скользкий, поэтому, может быть, если бы дождя не было, то вратарь отбил бы (мяч после моего удара).

Атмосфера на стадионе? Мне очень понравилось, думаю ребятам тоже. У нас закрытый стадион, было очень громко.

Что сказал тренер после матча? Поблагодарил и в перерыве напомнил, что произошло в матче с Буркина-Фасо, чтобы не повторяли ошибок. Думаю, мы выполнили его установку», — приводит официальный сайт РФС слова Бевеева.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).