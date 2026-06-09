Батраков о матче с Тринидадом и Тобаго: «Приятно забить в день рождения»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от победы над Тринидадом и Тобаго (3:0) в BetBoom товарищеском матче.

Игра прошла во вторник, 9 июля в Калининграде. Дата встречи совпала с днем рождения футболиста — сегодня ему исполнился 21 год.

«Приятные ощущения — забить в день рождения. Мне кажется, что впервые у меня игра совпала с днем рождения, еще и забил. Счастлив просто», — приводит ТАСС слова Батракова.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).