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9 июня, 23:49

Батраков о матче с Тринидадом и Тобаго: «Приятно забить в день рождения»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от победы над Тринидадом и Тобаго (3:0) в BetBoom товарищеском матче.

Игра прошла во вторник, 9 июля в Калининграде. Дата встречи совпала с днем рождения футболиста — сегодня ему исполнился 21 год.

«Приятные ощущения — забить в день рождения. Мне кажется, что впервые у меня игра совпала с днем рождения, еще и забил. Счастлив просто», — приводит ТАСС слова Батракова.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).

Илья Вахания, Мингиян Бевеев и&nbsp;Иван Обляков.Российский сезон закрылся крупной победой сборной. У Бевеева дебютный гол, Батраков отличился в день рождения

Источник: ТАСС
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