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Сборная России вернулась в Москву после матча с Тринидадом и Тобаго

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная России вернулась в Москву после победы над Тринидадом и Тобаго (3:0) в BetBoom товарищеском матче. Игра прошла во вторник, 9 июля, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».

В первом тайме голы забили защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов, а во второй половине отличился полузащитник Алексей Батраков.

«Дома», — написала пресс-служба команды в Telegram-канале.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).

Илья Вахания, Мингиян Бевеев и&nbsp;Иван Обляков.Российский сезон закрылся крупной победой сборной. У Бевеева дебютный гол, Батраков отличился в день рождения

Источник: Telegram-канал сборной России
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Сборная России по футболу
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