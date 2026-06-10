Сборная России вернулась в Москву после матча с Тринидадом и Тобаго

Сборная России вернулась в Москву после победы над Тринидадом и Тобаго (3:0) в BetBoom товарищеском матче. Игра прошла во вторник, 9 июля, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».

В первом тайме голы забили защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов, а во второй половине отличился полузащитник Алексей Батраков.

«Дома», — написала пресс-служба команды в Telegram-канале.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).