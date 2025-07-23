Защитник «Черноморца» Кирш: «Хочется поскорее сыграть на домашней арене»

Защитник «Черноморца» Илья Кирш рассказал «СЭ» о своем дебюте за клуб. Футболист провел весь матч 1-го тура ФНЛ на поле против «Родины» (1:1).

— Пока что сложно сказать, как мне аренда, но я рад, что вышел в стартовом составе, отыграл 90 минут. Я для этого приехал сюда: помогать команде, играть. Хочется поскорее сыграть на домашней арене перед новороссийскими болельщиками, — сказал Кирш «СЭ».

Ранее защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перешел в «Черноморец». Соглашение по 20-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне Кирш выступал в аренде в махачкалинском «Динамо». Защитник провел 7 матчей во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.