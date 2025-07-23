Защитник «Черноморца» Кирш: «Хочется поскорее сыграть на домашней арене»
Защитник «Черноморца» Илья Кирш рассказал «СЭ» о своем дебюте за клуб. Футболист провел весь матч 1-го тура ФНЛ на поле против «Родины» (1:1).
— Пока что сложно сказать, как мне аренда, но я рад, что вышел в стартовом составе, отыграл 90 минут. Я для этого приехал сюда: помогать команде, играть. Хочется поскорее сыграть на домашней арене перед новороссийскими болельщиками, — сказал Кирш «СЭ».
Ранее защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перешел в «Черноморец». Соглашение по 20-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2025/26.
В прошедшем сезоне Кирш выступал в аренде в махачкалинском «Динамо». Защитник провел 7 матчей во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|5
|5
|0
|0
|16-5
|15
|
2
|Велес
|6
|4
|0
|2
|7-8
|12
|
3
|Урал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|
4
|Спартак Кс
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
5
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
6
|Шинник
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
7
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
8
|Уфа
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|
10
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
11
|Арсенал
|5
|2
|1
|2
|5-9
|7
|
12
|Челябинск
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Волга
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
14
|Нефтехимик
|6
|2
|0
|4
|3-10
|6
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
16
|СКА-Хабаровск
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
17
|Текстильщик
|5
|0
|3
|2
|3-5
|3
|
18
|КАМАЗ
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|14.08
|18:00
|Нефтехимик – Шинник
|0 : 2
|14.08
|19:30
|Ротор – Урал
|1 : 1
|15.08
|08:00
|СКА-Хабаровск – Велес
|2 : 0
|15.08
|12:00
|Енисей – КАМАЗ
|- : -
|15.08
|13:30
|Челябинск – Торпедо
|- : -
|15.08
|16:00
|Ленинградец – Арсенал
|- : -
|15.08
|17:00
|Текстильщик – Нижний Новгород
|- : -
|15.08
|18:00
|Сочи – Волга
|- : -
|17.08
|19:30
|Спартак Кс – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|8
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|6
|
|
Илья Азявин
Шинник
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|4
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|4
|1
|1
Судейство