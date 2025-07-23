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23 июля 2025, 10:30

Защитник «Черноморца» Кирш: «Хочется поскорее сыграть на домашней арене»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Черноморца» Илья Кирш рассказал «СЭ» о своем дебюте за клуб. Футболист провел весь матч 1-го тура ФНЛ на поле против «Родины» (1:1).

— Пока что сложно сказать, как мне аренда, но я рад, что вышел в стартовом составе, отыграл 90 минут. Я для этого приехал сюда: помогать команде, играть. Хочется поскорее сыграть на домашней арене перед новороссийскими болельщиками, — сказал Кирш «СЭ».

Ранее защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перешел в «Черноморец». Соглашение по 20-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне Кирш выступал в аренде в махачкалинском «Динамо». Защитник провел 7 матчей во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.

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Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
Илья Кирш
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«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
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ФНЛ: расписание матчей 2-го тура первой лиги

Кирш: «По ходу сезона будет понятно, сможем ли мы бороться за какие-то высокие места»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
4
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
5
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
6
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
7
 Енисей 5 2 2 1 8-7 8
8
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
9
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
10
 Торпедо 5 2 1 2 6-5 7
11
 Арсенал 5 2 1 2 5-9 7
12
 Челябинск 5 2 0 3 7-8 6
13
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 5 1 1 3 3-8 4
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
18
 КАМАЗ 5 0 1 4 4-10 1
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32 тур
33 тур
34 тур
14.08 18:00 Нефтехимик – Шинник 0 : 2
14.08 19:30 Ротор – Урал 1 : 1
15.08 08:00 СКА-Хабаровск – Велес 2 : 0
15.08 12:00 Енисей – КАМАЗ - : -
15.08 13:30 Челябинск – Торпедо - : -
15.08 16:00 Ленинградец – Арсенал - : -
15.08 17:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 18:00 Сочи – Волга - : -
17.08 19:30 Спартак Кс – Уфа - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 4 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 4 1 1
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