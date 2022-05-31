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Сегодня, 19:21

Уремович расторг контракт с «Рубином из-за вылета команды в ФНЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Хорватский защитник Филип Уремович на правах свободного агента перешел в немецкую «Герту». Игрок воспользовался пунктом в контракте, согласно которому он имел возможность покинуть «Рубин» в случае вылета нашей команды в ФНЛ, сообщает сайт казанцев.

Ранее, в марте 2022 года, ФИФА разрешило иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами, после чего Уремович перешел в английский «Шеффилд Юнайтед».

25-летний Уремович выступал за «Рубин» с июля 2018 года. За это время он сыграл за нашу команду 97 матчей, забил 1 гол.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/filip-uremovich-pereshel-v-gertu
ФК Герта
ФК Рубин (Казань)
Филип Уремович
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