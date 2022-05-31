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Сегодня, 15:00

Тульский «Арсенал» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов принял решение удовлетворить апелляционную жалобу тульского «Арсенал» и выдать лицензию РФС II.

Эта лицензия позволит клубу в следующем сезоне выступать в ФНЛ-1.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Арсенал» не смог пройти лицензирование для РПЛ и ФНЛ-1 и намерен подавать аппеляцию.

Апелляции футбольных клубов «Томь» (Томск), «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный), «Металлург» (Липецк) будут рассмотрены 3 июня.

По итогам чемпионата России-2021/22 тульская команда заняла последнее, 16-е место в РПЛ и вылетела в первый дивизион.

Источник: http://rfs.ru/news/216033
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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