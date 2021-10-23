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Гол Гордюшенко принес «Томи» победу над «Волгарем»

13:58
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«Томь» в матче 19-го тура Олимп-ФНЛ обыграла «Волгарь» со счетом 2:1.

В составе томичей отличились Александр Ставпец и Астемир Гордюшенко, гости ответили точным ударом Данилы Козлова. На 56-й минуте встречи хавбек «Томи» Марат Апшацев получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Томь» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Волгарь» с 12 очками — на последней строчке.

ФНЛ

19-й тур

«Томь» (Томск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (1:0)

Голы: Ставпец, 2 (1:0). Гордюшенко, 47 (2:0). Козлов, 67 (2:1).

«Томь» (Томск): Садовский, Климов, Семейкин, Савиных, Абрамов, Почивалин, Кирсанов (Коробов, 60), Ставпец (Кудряшов, 78), Кубышкин, Апшацев, Гордюшенко (Дмитриев, 79).

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Печенкин, Ведерников, Горовых, Козлов, Ращеня, Гилязетдинов, Демьянов (Павлишин, 58), Стефанович (Бутенко, 77), Погосов (Жиронкин, 67), Лесников (Юсупов, 58).

Предупреждения: Гордюшенко, 23. Апшацев, 50. Кубышкин, 80. Юсупов, 87. Бутенко, 89.

Удаление: Апшацев, 57.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

23 октября. Томск. Стадион «Труд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Сергей Разин все материалы автора
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