Гол Гордюшенко принес «Томи» победу над «Волгарем»
«Томь» в матче 19-го тура Олимп-ФНЛ обыграла «Волгарь» со счетом 2:1.
В составе томичей отличились Александр Ставпец и Астемир Гордюшенко, гости ответили точным ударом Данилы Козлова. На 56-й минуте встречи хавбек «Томи» Марат Апшацев получил вторую желтую карточку.
После этого матча «Томь» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Волгарь» с 12 очками — на последней строчке.
ФНЛ
19-й тур
«Томь» (Томск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (1:0)
Голы: Ставпец, 2 (1:0). Гордюшенко, 47 (2:0). Козлов, 67 (2:1).
«Томь» (Томск): Садовский, Климов, Семейкин, Савиных, Абрамов, Почивалин, Кирсанов (Коробов, 60), Ставпец (Кудряшов, 78), Кубышкин, Апшацев, Гордюшенко (Дмитриев, 79).
«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Печенкин, Ведерников, Горовых, Козлов, Ращеня, Гилязетдинов, Демьянов (Павлишин, 58), Стефанович (Бутенко, 77), Погосов (Жиронкин, 67), Лесников (Юсупов, 58).
Предупреждения: Гордюшенко, 23. Апшацев, 50. Кубышкин, 80. Юсупов, 87. Бутенко, 89.
Удаление: Апшацев, 57.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
23 октября. Томск. Стадион «Труд».
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