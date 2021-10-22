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Маскотом стадиона «Калининград» стала бетонная свая по имени Эдик

14:46
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Маскотом стадиона «Калининград» стала бетонная свая по имени Эдик, сообщает пресс-служба арены.

«Знакомьтесь! Это Эдик, он талисман (маскот) стадиона «Калининград». Эдик — бетонная свая, он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку», — говорится в публикации на официальной странице стадиона в Instagram.

Публикация от СТАДИОН КАЛИНИНГРАД (@stadiumkgd)

Домашние матчи на арене проводит «Балтика». Стадион «Калининград» был построен для проведения игр чемпионата мира по футболу-2018.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVSEi2fsTTl/

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