Маскотом стадиона «Калининград» стала бетонная свая по имени Эдик, сообщает пресс-служба арены.

«Знакомьтесь! Это Эдик, он талисман (маскот) стадиона «Калининград». Эдик — бетонная свая, он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку», — говорится в публикации на официальной странице стадиона в Instagram.

Домашние матчи на арене проводит «Балтика». Стадион «Калининград» был построен для проведения игр чемпионата мира по футболу-2018.