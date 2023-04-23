Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 23:02

Маньяков заявил, что все мысли Евсеева сосредоточены на «Шиннике»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Александр Маньяков высказался о работе главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева.

«Пока все его мысли сосредоточены на выступлениях «Шинника». Есть ли у него предложения от других команд? Давайте пока оставим эту тему. На данный момент говорить об этом не совсем корректно. У всех команд есть тренеры. Говорить о том, что у него есть предложения, но при этом не называть эти клубы, — это не совсем уважительно по отношению к вам. Называть клубы, которые заинтересованы в нем, — не совсем уважительно по отношению к специалисту, который сейчас там работает», — цитирует Маньякова «Евро-Футбол.Ру».

47-летний специалист возглавляет «Шинник» с лета 2021 года. После 28 туров ярославцы с 36 очками занимают 12-е место в турнирной таблице первой лиге.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005097343_manyakov_vse_myisli_vadima_evseeva_sosredotochenyi_na_vyistupleniyah_shinnika
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Шинник
0
Читайте также
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой отреагировал на решение Евсеева отстранить игрока «Шинника» Галимова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.04 19:00
Арсенал – Рубин
 0 : 1
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 1 : 1
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 3 : 0
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 2 : 2
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 0 : 3
22.04 16:00
Шинник – Алания
 0 : 1
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 2 : 1
22.04 21:00
Балтика – Уфа
 3 : 2
23.04 16:00
Краснодар-2 – Кубань
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 26 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 26 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости