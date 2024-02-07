Сторожук: «Только внутри «Арсенала» знают, как тяжело ребятам приходилось восстанавливаться»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о выступлении команды в первой части сезона Мелбет-Первой лиги.

«От побед невозможно устать. Почувствовали вкус. Но здесь двояко, потому что у нас короткая обойма была, и каждый игрок на вес золота. Только мы знаем, как тяжело ребятам приходилось восстанавливаться, как они на уколах играли, на болеутоляющих. Поэтому момент очень неоднозначный. Но сборы они для чем хороши, чтобы любой игрок выходит на новый уровень. Мы пытаемся развивать и усиливать те качества, над которыми нам нужно работать», — цитирует Сторожука Metaratings.ru.

На данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 35 очков за 20 туров.