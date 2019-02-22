Евсеев подписал контракт с "Химками"

Полузащитник Алексей Евсеев, который в декабре 2018 года покинул "Урал", подписал контракт с "Химками", сообщает официальный сайт подмосковной команды. 24-летний россиянин будет выступать за команду под 94-м номером.

Евсеев играл за "Урал" с 2017 года. На его счету 25 матчей за клуб из Екатеринбурга в чемпионате России и четыре гола. Он является воспитанником "Зенита".

"Химки" занимают 13-е место в Олимп-ФНЛ с 31 очками после 24 туров.

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