Бенефис Пиняева, пять отраженных пенальти и дебют блогера в профессиональном футболе. Главные события Кубка

От 16-летнего вундеркинда пострадал клуб, где играют Павлюченко, Янбаев и Шишкин.

В среду представители РПЛ начали свой путь в БЕТСИТИ Кубке России. Как минимум в двух матчах случились интересные сюжеты, о которых стоит рассказать.

Пять отраженных пенальти от голкипера «Уфы»

«Уфа» приехала в Махачкалу на матч против команды «Легион Динамо». Главным событием могло стать появление на поле Хабиба Нурмагомедова — экс-чемпион UFC тренировался с «Легионом Динамо», но пока не подписал контракт с клубом.

В основное время команды сыграли вничью (1:1), причем «Уфа» сравняла счет уже в добавленное время. По регламенту Кубка судьба матча решалась в серии пенальти.

Здесь-то и случилось самое интересное. Главным героем встречи стал голкипер «Уфы» Алексей Кузнецов — он отразил все пенальти! Соперники нанесли ему пять ударов, причем две попытки исполнил вратарь «Легиона Динамо» Алил Магомедов. В первом случае Кузнецов немного заступил за лицевую линию, но в итоге отбил и вторую попытку.

Кузнецову 25 лет, и пока он не провел ни одной минуты в РПЛ. Ранее Алексей выступал за брянское «Динамо». В «Уфе» он с лета 2021 года, но вряд ли может рассчитывать на попадание в основу — там вице-капитан команды и один из лучших вратарей России в последние годы Александр Беленов.

«О чем думал, когда брал удары? Ни о чем, просто отбивал и все. На чуйке. С вратарями же работаем после тренировок над пенальти. А полевые смеются: «Что вы ерундой занимаетесь?» А вот, все дало свои плоды», — поделился эмоциями после матча Кузнецов.

Бенефис 16-летнего Пиняева в игре против «Знамени»

В Ногинске местное «Знамя» принимало «Крылья Советов». Игра закончилась неприлично разгромной победой самарцев — 10:0. Но интересно другое: главной звездой матча стал Сергей Пиняев, забивший сразу два мяча.

Пиняев в свои 16 лет успел многое. Например, установил два рекорда ФНЛ, став самым молодым игроком, выходившим на поле, и самым молодым автором гола. А на прошлых выходных Сергей отдал голевую передачу в игре против «Ростова». Теперь Пиняев — самый молодой игрок в истории РПЛ, совершивший результативное действие (16 лет и 10 месяцев).

16л 10м — Полузащитник @fckssamara Сергей Пиняев (16 лет и 10 месяцев) — самый молодой игрок, сделавший голевую передачу в матче РПЛ, как минимум с 2008 года (когда мы начали собирать эту статистику), обойдя Жано Ананидзе (17 лет и 0 месяцев). Талант.#ТинькоффРПЛ #КрыльяРостов pic.twitter.com/wdbdpVakjQ — OptaIvan (@OptaIvan) September 18, 2021

При этом Пиняев пока даже не появлялся в стартовом составе «Крыльев». По данным Transfermarkt, в матчах РПЛ он провел на поле всего 81 минуту. Несмотря на это, Сергей успел запомниться яркими действиями — в игре со «Спартаком» он трижды обыграл защитника красно-белых Айртона.

«У Пиняева есть все данные для того, чтобы вырасти в хорошего футболиста, — заявил тогда главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. — Он показал, что умеет играть в быстрый футбол и мгновенно принимать решения не только на молодежном уровне, но и против команд такого уровня, как «Спартак».

Конечно, Пиняев пока, может быть, не совсем готов к тому, чтобы играть на постоянной основе в матчах РПЛ. Однако в играх с более скромными соперниками он чувствует себя вполне уверенно. Что и доказал матч против «Знамени» в Кубке России: сначала он уложил мяч в дальнюю «девятку», после чего убежал в контратаку и, обыграв вратаря, забил уже в пустые ворота.

Победа «Крыльев» стала крупнейшей в истории Кубка страны. Предыдущий рекорд принадлежал екатеринбургскому «Уралмашу» — в 1992 году он разгромил «Океан» из Находки со счетом 8:0. Не помогли хозяевам даже известные ветераны: Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Роман Шишкин.

Также в игре «Знамя» — «Крылья Советов» на поле вышел вратарь Евгений Спиряков. Он известен, прежде всего, по своим выступлениям за «Амкал» — команду, составленную из блогеров. От «Крыльев» он получил три мяча: дубль оформил Иван Сергеев, еще один гол на счету новичка самарцев Гленна Бейла.