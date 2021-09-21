ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» стартуют в БЕТСИТИ Кубке России. Где ждать сенсации?
22 и 23 сентября пройдут матчи второго тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России с участием топ-клубов РПЛ. В турнире сыграют гранды — ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Сделать ставку на любой матч Кубка вы можете с приветственным бонусом БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Регламент БЕТСИТИ Кубка России
На стадии элитного группового раунда 33 клуба — по 11 представителей РПЛ (не участвующих в еврокубках), ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Они распределены по тройкам и играют в один круг. В 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России выходят только победители групп. Команды из низших лиг всегда принимают соперников дома, и на этой неделе все клубы РПЛ отправятся в гости к участникам ФНЛ-2.
Игры 1-го тура прошли 25-26 августа. Матчи 3-го тура назначены на 27-28 октября.
Расписание 2-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России
22 сентября
12.30*. Динамо Брн — Нижний Новгород
15.00. Легион Динамо — Уфа
16.00. Кайрат М — Ахмат
16.00. Ленинградец — Краснодар
16.00. Знамя — Крылья Советов
18.00. Динамо Бр — Арсенал
18.00. Динамо Ст — Динамо М
18.00. Саранск — Химки
19.30. Чайка — Ростов
23 сентября
14.00. Зенит-Ижевск — ЦСКА
18.00. Торпедо Вл — Урал
* здесь и далее — время московское
Трансляции всех матчей в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте или в приложении БЕТСИТИ.
«Ленинградец» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 22 сентября
В 1-м туре «Ленинградец» оказался единственной командой ФНЛ-2, победившей соперника из другой лиги — «Кубань». Но «Краснодар» гораздо сильнее соседей, что отражают и коэффициенты на исход встречи.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает его явным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 1.33, на «Ленинградец» — 7.80, на ничью — 5.80.
Безусловно, Виктор Гончаренко даст отдохнуть лидерам — в воскресенье «Краснодар» ждет тяжелый матч с «Сочи». В этой игре наверняка много времени получат воспитанники академии «быков», так что «Ленинградец» может зацепиться за победу или ничью в основное время. Клуб ФНЛ-2 в хорошей форме: шесть побед и одна ничья в семи последних матчах. Можно поставить на хозяев с форой.
Ребята, ваша поддержка ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 18, 2021
Спасибо, что вы с нами ? ??#АхматКраснодар #СпасибоЗаПоддержку #ВпередБыки pic.twitter.com/WQ3Ehym359
Прогноз «СЭ»: победа «Ленинградца» с форой (+1.5) и высоким коэффициентом 1.88.
«Динамо» Ст — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч 22 сентября
Ставропольское «Динамо» уступило в первом матче Кубка «Оренбургу» со счетом 1:3 и сейчас должно сотворить чудо, чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала. Однако поверить в это сложно: южане ужасно начали сезон в ФНЛ, занимают сейчас 12-е место. В семи из восьми последних матчей во всех турнирах ставропольцы уступили.
Неудивительно, что БЕТСИТИ видит фаворитом встречи московское «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.22, на ставропольцев — 11.5, на ничью — 6.80.
Очевидно, что и Сандро Шварц едва ли выпустит основу в этой игре, однако глубины скамейки москвичам должно хватить для уверенной победы.
Слышали голос каждого!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 19, 2021
Спасибо за поддержку ?#ДинамоМосква #футбол #СочиДинамо pic.twitter.com/6rZzSFgAWF
Прогноз «СЭ»: победа «Динамо» М с форой (-1.5) и приличным коэффициентом 1.70.
«Зенит-Ижевск» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 23 сентября
У ижевского «Зенита» ситуация похожа на ту, что у ставропольского «Динамо»: команда проиграла в 1-м туре БЕТСИТИ Кубка России и потерпела шесть поражений в шести последних матчах. У ЦСКА глобальных проблем возникнуть не должно.
БЕТСИТИ не сомневается, что больше шансов на победу у ЦСКА. Коэффициент на победу армейцев — 1.22, на «Зенит-Ижевск» — 11.5, на ничью — 6.80.
ЦСКА даже резервным составом обязан побеждать. У ижевской команды наблюдаются серьезные проблемы с результативностью: ни одного забитого мяча в трех последних турах ФНЛ-2.
Прогноз «СЭ»: «Зенит-Ижевск» не забьет с высоким коэффициентом 1.88.
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