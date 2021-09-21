ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» стартуют в БЕТСИТИ Кубке России. Где ждать сенсации?

Первые матчи топ-клубы проведут на выезде.

22 и 23 сентября пройдут матчи второго тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России с участием топ-клубов РПЛ. В турнире сыграют гранды — ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Сделать ставку на любой матч Кубка вы можете с приветственным бонусом БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Регламент БЕТСИТИ Кубка России

На стадии элитного группового раунда 33 клуба — по 11 представителей РПЛ (не участвующих в еврокубках), ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Они распределены по тройкам и играют в один круг. В 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России выходят только победители групп. Команды из низших лиг всегда принимают соперников дома, и на этой неделе все клубы РПЛ отправятся в гости к участникам ФНЛ-2.

Игры 1-го тура прошли 25-26 августа. Матчи 3-го тура назначены на 27-28 октября.

Расписание 2-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России

22 сентября

12.30*. Динамо Брн — Нижний Новгород

15.00. Легион Динамо — Уфа

16.00. Кайрат М — Ахмат

16.00. Ленинградец — Краснодар

16.00. Знамя — Крылья Советов

18.00. Динамо Бр — Арсенал

18.00. Динамо Ст — Динамо М

18.00. Саранск — Химки

19.30. Чайка — Ростов

23 сентября

14.00. Зенит-Ижевск — ЦСКА

18.00. Торпедо Вл — Урал

* здесь и далее — время московское

Трансляции всех матчей в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте или в приложении БЕТСИТИ.

«Ленинградец» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 22 сентября

В 1-м туре «Ленинградец» оказался единственной командой ФНЛ-2, победившей соперника из другой лиги — «Кубань». Но «Краснодар» гораздо сильнее соседей, что отражают и коэффициенты на исход встречи.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает его явным фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 1.33, на «Ленинградец» — 7.80, на ничью — 5.80.

Безусловно, Виктор Гончаренко даст отдохнуть лидерам — в воскресенье «Краснодар» ждет тяжелый матч с «Сочи». В этой игре наверняка много времени получат воспитанники академии «быков», так что «Ленинградец» может зацепиться за победу или ничью в основное время. Клуб ФНЛ-2 в хорошей форме: шесть побед и одна ничья в семи последних матчах. Можно поставить на хозяев с форой.

Прогноз «СЭ»: победа «Ленинградца» с форой (+1.5) и высоким коэффициентом 1.88.

«Динамо» Ст — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч 22 сентября

Ставропольское «Динамо» уступило в первом матче Кубка «Оренбургу» со счетом 1:3 и сейчас должно сотворить чудо, чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала. Однако поверить в это сложно: южане ужасно начали сезон в ФНЛ, занимают сейчас 12-е место. В семи из восьми последних матчей во всех турнирах ставропольцы уступили.

Неудивительно, что БЕТСИТИ видит фаворитом встречи московское «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.22, на ставропольцев — 11.5, на ничью — 6.80.

Очевидно, что и Сандро Шварц едва ли выпустит основу в этой игре, однако глубины скамейки москвичам должно хватить для уверенной победы.

Прогноз «СЭ»: победа «Динамо» М с форой (-1.5) и приличным коэффициентом 1.70.

«Зенит-Ижевск» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 23 сентября

У ижевского «Зенита» ситуация похожа на ту, что у ставропольского «Динамо»: команда проиграла в 1-м туре БЕТСИТИ Кубка России и потерпела шесть поражений в шести последних матчах. У ЦСКА глобальных проблем возникнуть не должно.

БЕТСИТИ не сомневается, что больше шансов на победу у ЦСКА. Коэффициент на победу армейцев — 1.22, на «Зенит-Ижевск» — 11.5, на ничью — 6.80.

ЦСКА даже резервным составом обязан побеждать. У ижевской команды наблюдаются серьезные проблемы с результативностью: ни одного забитого мяча в трех последних турах ФНЛ-2.

Прогноз «СЭ»: «Зенит-Ижевск» не забьет с высоким коэффициентом 1.88.

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