Смогут ли топ-клубы РПЛ пройти групповой этап без потерь?

26 и 27 октября пройдут матчи третьего тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России с участием клубов РПЛ. В ближайшие дни сыграют гранды — ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Сделать ставку на любой матч Кубка вы можете с приветственным бонусом БЕТСИТИ — заберите до 1500 рублей в мобильном приложении прямо сейчас!

Регламент и расписание матчей БЕТСИТИ Кубка России

На стадии элитного группового раунда играют 33 клуба — по 11 представителей РПЛ (не участвующих в еврокубках), ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Они распределены по тройкам и проводят по два матча в один круг. В 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России выходят только победители групп. Команды из низших лиг всегда принимают соперников дома, и на этой неделе все клубы РПЛ отправятся в гости к участникам ФНЛ-1. После этих матчей групповой этап завершится, и станут известны все участники плей-офф.

Расписание 3-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России

26 октября, вторник

15.00*. Оренбург — Динамо М

17.00. Металлург Лп — ЦСКА

27 октября, среда

15.00. Енисей — Крылья Советов

17.00. Алания — Уфа

17.30. Ротор — Ахмат

18.00. КАМАЗ — Урал

18.00. Факел — Нижний Новгород

18.30. Велес — Арсенал

19.00. Торпедо — Ростов

19.30. Кубань — Краснодар

20.00. Балтика — Химки

* здесь и далее — время московское

Трансляции всех матчей в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте или в приложении БЕТСИТИ.

«Оренбург» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 26 октября

У обеих команд по три очка, так что в этом матче выяснится участник 1/8 финала. Больше шансов у московской команды — один из лидеров премьер-лиги разгромил в предыдущем туре Кубка ставропольское «Динамо» (6:0), а в минувшую пятницу крупно обыграл «Химки» в РПЛ (4:1).

«Оренбург» тоже в неплохой форме. Уральская команда лидирует в ФНЛ-1 — в субботу она обыграла «СКА-Хабаровск» и сохранила отрыв от второго места.

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит фаворитом встречи «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.49, на «Оренбург» — 6.80, на ничью — 4.30.

Нет сомнений, что основной состав бело-голубых в Оренбурге не сыграет. Уже в пятницу «Динамо» предстоит матч с «Зенитом» в гостях, так что лидеров обязательно нужно приберечь. Этим могут воспользоваться хозяева — у «Оренбурга» следующая встреча только в воскресенье, да еще и с аутсайдером ФНЛ липецким «Металлургом». Марцел Личка наверняка бросит в бой основу, а она может зацепиться как минимум за ничью в основное время. Маловероятно, что «Оренбург» крупно уступит резерву «Динамо», а значит, имеет смысл поставить на хозяев с плюсовой форой.

Прогноз «СЭ»: победа «Оренбурга» с форой (+1) и приличным коэффициентом 2.00.

Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Металлург» (Липецк) — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 26 октября

ЦСКА набрал отличную форму и подтянулся в лидирующую группу чемпионата России. Красно-синие не проигрывают с августа, а в предыдущем туре элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России без труда победили «Зенит-Ижевск» со счетом 0:4.

БЕТСИТИ не сомневается, что больше шансов на победу у ЦСКА. Коэффициент на армейцев — 1.20, на «Металлург» — 17.0, на ничью — 6.20.

У «Металлурга» тоже три очка, как и у команды Алексея Березуцкого, однако шансов на успех мало. Липчане плетутся в зоне вылета ФНЛ-1, проиграли в двух последних матчах и явно сосредоточены на борьбе за выживание. Приезд ЦСКА в Липецк — праздник для болельщиков, но едва ли им стоит рассчитывать на положительный исход.

Прогноз «СЭ»: победа ЦСКА с форой (-2) и высоким коэффициентом 1.96.

Виктор Классон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Кубань» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 27 октября

Перед краснодарским дерби в таблице группы 1 любопытная ситуация: у «Краснодара» три очка, как у «Ленинградца», а у «Кубани» — ни одного. Черно-зеленых устроит даже поражение в один мяч: в этом случае у всех клубов будет равное число очков, но у «Краснодара» будет лучшая разница забитых и пропущенных голов.

БЕТСИТИ считает, что «Краснодар» — явный фаворит дерби. Коэффициент на победу гостей — 1.39, на «Кубань» — 7.90, на ничью — 4.80.

Едва ли Виктор Гончаренко будет делать ставку на поражение в один мяч, тем более в дерби. «Краснодар» наверняка выставит на матч многих основных футболистов, как было в игре предыдущего тура с «Ленинградцем». Следующий матч у «быков» — в субботу с «Крыльями Советов» на своем поле, и экономить силы бессмысленно.

«Кубань» хоть и аутсайдер ФНЛ-1, но в последних турах выглядит хорошо — она одержала три победы кряду, в том числе над «Краснодаром-2» в минувшую субботу (2:1). Маловероятно, что хозяева обыграют фаворита, но забить они им должны.

Прогноз «СЭ»: «обе забьют — да» с высоким коэффициентом 2.05.

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