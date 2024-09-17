Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:00

Фанаты «Зенита» жестко встретили Соболева: освистали, обматерили и запустили по трибуне надувного дельфина

Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»
Саундтрек первого результативного действия форварда в новом клубе.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
17 сент, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Рубин

Что случилось?

28-летний форвард Александр Соболев дебютировал за «Зенит» на «Газпром-Арене». Россиянин перешел к сине-бело-голубым 30 августа, и матч против «Рубина» в 4-м туре группового этапа FONBET Кубка России стал для него первой домашней игрой в составе нового клуба.

Соболев попал в стартовый состав, сыграв на позиции центрального нападающего. Ранее он уже дебютировал за «Зенит», также выйдя в качестве «девятки» против ЦСКА в РПЛ. Команда Сергея Семака тогда оказалась сильнее (1:0), а Александр провел на поле 60 минут.

Фанаты «Зенита» на матче с «Рубином».
Фото ФК «Зенит»

«Вираж» отреагировал бурно

Учитывая спартаковское прошлое Соболева, в дебютной домашней игре ожидалась негативная реакция зенитовских болельщиков. Фанаты действительно показали характер — когда диктор объявлял фамилию Соболева, трибуны засвистели и даже начали скандировать: «Свинья!»

Позднее активная трибуна заряжала: «Соболев — ******», эта кричалка звучала почти всю игру. Также во время матча фанаты на «вираже» перекидывались надувным дельфином.

На кричалку забавно отреагировал комментатор Георгий Черданцев. Сначала он сообщил, что ничего не произошло: «Не услышал негативную реакцию со стороны фанатов к Соболеву». Однако позднее комментатор признал, что питерцы встретили форварда «кричалками с фирменным юмором», и назвал это нормальным. А также заявил, что дебют Соболева получился успешным.

17&nbsp;сентября. &laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Рубин&raquo; (2:0) в&nbsp;Кубке России. Первый голевой пас Соболева за «Зенит» — под открытые оскорбления «виража». Питер победил «Рубин»

У Александра первое результативное действие за клуб

Несмотря на хейт, Соболев все же смог впервые отличиться за «Зенит» — на 26-й минуте нападающий отдал голевую передачу на Мантуана, красиво развернувшись возле штрафной «Рубина». Незадолго до этого Александр схватил желтую карточку — их у него в Санкт-Петербурге пока больше, чем результативных действий.

Несмотря на неплохой первый тайм, после перерыва Сергей Семак заменил скандального форварда и выпустил вместо него Лусиано Гонду. «Вираж» проводил Соболева своеобразно — кричалкой: «Не верим в тебя, ******».

За два матча в составе «Зенита» Александр Соболев так и не сумел забить — этим летом видеть такое в Санкт-Петербурге непривычно: Максим Глушенков и Лусиано Гонду в своих стартовых играх оформили по дублю.

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Клебо хочет возвращения российских лыжников на международную арену
Бывшая жена обвинила Грицюка в намеренном снижении зарплаты в СКА
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Первый голевой пас Соболева за «Зенит» — под открытые оскорбления «виража». Питер победил «Рубин»
«Зенит» — «Рубин»: видео голов
«Зенит» обыграл «Рубин» в Кубке России, Соболев отметился голевой передачей
«Зенит» обыграл «Рубин». Онлайн-трансляция матча Кубка России
Фанаты «Зенита» запустили на трибуне надувного дельфина после замены Соболева в матче с «Рубином»
«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: время начала и где смотреть матч Кубка России
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
Первый голевой пас Соболева за «Зенит» — под открытые оскорбления «виража». Питер победил «Рубин»
Фанаты «Зенита» запустили на трибуне надувного дельфина после замены Соболева в матче с «Рубином»
Соболева заменили в перерыве кубкового матча «Зенит» — «Рубин»
«Зенит» — «Рубин»: Мантуан забил с передачи Соболева
Фанаты «Зенита» скандируют оскорбления в адрес Соболева в его первом домашнем матче за клуб
Трибуны «Газпром Арены» освистали Соболева во время объявления составов на матч с «Рубином»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости