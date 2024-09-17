Фанаты «Зенита» жестко встретили Соболева: освистали, обматерили и запустили по трибуне надувного дельфина

Саундтрек первого результативного действия форварда в новом клубе.

Что случилось?

28-летний форвард Александр Соболев дебютировал за «Зенит» на «Газпром-Арене». Россиянин перешел к сине-бело-голубым 30 августа, и матч против «Рубина» в 4-м туре группового этапа FONBET Кубка России стал для него первой домашней игрой в составе нового клуба.

Соболев попал в стартовый состав, сыграв на позиции центрального нападающего. Ранее он уже дебютировал за «Зенит», также выйдя в качестве «девятки» против ЦСКА в РПЛ. Команда Сергея Семака тогда оказалась сильнее (1:0), а Александр провел на поле 60 минут.

Фанаты «Зенита» на матче с «Рубином». Фото ФК «Зенит»

«Вираж» отреагировал бурно

Учитывая спартаковское прошлое Соболева, в дебютной домашней игре ожидалась негативная реакция зенитовских болельщиков. Фанаты действительно показали характер — когда диктор объявлял фамилию Соболева, трибуны засвистели и даже начали скандировать: «Свинья!»

Позднее активная трибуна заряжала: «Соболев — ******», эта кричалка звучала почти всю игру. Также во время матча фанаты на «вираже» перекидывались надувным дельфином.

На кричалку забавно отреагировал комментатор Георгий Черданцев. Сначала он сообщил, что ничего не произошло: «Не услышал негативную реакцию со стороны фанатов к Соболеву». Однако позднее комментатор признал, что питерцы встретили форварда «кричалками с фирменным юмором», и назвал это нормальным. А также заявил, что дебют Соболева получился успешным.

У Александра первое результативное действие за клуб

Несмотря на хейт, Соболев все же смог впервые отличиться за «Зенит» — на 26-й минуте нападающий отдал голевую передачу на Мантуана, красиво развернувшись возле штрафной «Рубина». Незадолго до этого Александр схватил желтую карточку — их у него в Санкт-Петербурге пока больше, чем результативных действий.

Несмотря на неплохой первый тайм, после перерыва Сергей Семак заменил скандального форварда и выпустил вместо него Лусиано Гонду. «Вираж» проводил Соболева своеобразно — кричалкой: «Не верим в тебя, ******».

За два матча в составе «Зенита» Александр Соболев так и не сумел забить — этим летом видеть такое в Санкт-Петербурге непривычно: Максим Глушенков и Лусиано Гонду в своих стартовых играх оформили по дублю.