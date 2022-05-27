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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:00

Идеальная внешность и милота. У клубного ТВ «Спартака» и «Динамо» потрясающие ведущие

Валентин Серегин
Бильд-редактор
Читать «СЭ» в
Камиля Харисова и Полина Лысенко во время подготовки к финалу Кубка России.
Фото Соцсети
Камиля Харисова и Полина Лысенко.
Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Фото Соцсети
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Финал БЕТСИТИ Кубка России — это противостояние «Спартака» и «Динамо» и перформанс их болельщиков, которые очень долго ждут этот трофей.

Но есть и гораздо более приятное соперничество, в котором не обязательно выявлять победителя, — речь о ведущих клубного ТВ. Камиля Харисова, представляющая «Спартак», и Полина Лысенко из «Динамо» — очаровательные девушки, которыми можно просто любоваться.

Камиля Харисова и Полина Лысенко. Фото Соцсети
Камиля Харисова и Полина Лысенко.
Соцсети

Камиля Харисова — настоящая красота Татарстана. Это не просто голословное заявление, ведь в 2017 году девушка выиграла конкурс «Мисс Татарстан». И уже имеет приличный опыт работы на спортивном ТВ. Камиля олицетворяла собой канал «Ак Барса», появлялась на «Матч ТВ», а теперь работает ведущей у красно-белых.

Камиля Харисова. Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Соцсети
Камиля Харисова. Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Соцсети
Камиля Харисова. Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Соцсети
Камиля Харисова. Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Соцсети
Камиля Харисова. Фото Соцсети
Камиля Харисова.
Соцсети

Полина Лысенко, наоборот, предпочитает делать упор не на красивую обертку (хотя очень даже могла бы), а на душевность и креатив. Быть в коллективе «своей». К тому же девушка уважает обучение, причем по всем фронтам. В ее копилке есть художественная школа, спортивные секции, три иностранных языка, а еще совсем необычное совмещение. Полина — распорядитель в «Что? Где? Когда?».

Полина Лысенко. Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Соцсети
Полина Лысенко. Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Соцсети
Полина Лысенко. Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Соцсети
Полина Лысенко. Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Соцсети
Полина Лысенко. Фото Соцсети
Полина Лысенко.
Соцсети

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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