Идеальная внешность и милота. У клубного ТВ «Спартака» и «Динамо» потрясающие ведущие
Но есть и гораздо более приятное соперничество, в котором не обязательно выявлять победителя, — речь о ведущих клубного ТВ. Камиля Харисова, представляющая «Спартак», и Полина Лысенко из «Динамо» — очаровательные девушки, которыми можно просто любоваться.
Камиля Харисова — настоящая красота Татарстана. Это не просто голословное заявление, ведь в 2017 году девушка выиграла конкурс «Мисс Татарстан». И уже имеет приличный опыт работы на спортивном ТВ. Камиля олицетворяла собой канал «Ак Барса», появлялась на «Матч ТВ», а теперь работает ведущей у красно-белых.
Полина Лысенко, наоборот, предпочитает делать упор не на красивую обертку (хотя очень даже могла бы), а на душевность и креатив. Быть в коллективе «своей». К тому же девушка уважает обучение, причем по всем фронтам. В ее копилке есть художественная школа, спортивные секции, три иностранных языка, а еще совсем необычное совмещение. Полина — распорядитель в «Что? Где? Когда?».