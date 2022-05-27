Идеальная внешность и милота. У клубного ТВ «Спартака» и «Динамо» потрясающие ведущие

Финал БЕТСИТИ Кубка России — это противостояние «Спартака» и «Динамо» и перформанс их болельщиков, которые очень долго ждут этот трофей.

Но есть и гораздо более приятное соперничество, в котором не обязательно выявлять победителя, — речь о ведущих клубного ТВ. Камиля Харисова, представляющая «Спартак», и Полина Лысенко из «Динамо» — очаровательные девушки, которыми можно просто любоваться.

Камиля Харисова и Полина Лысенко. Соцсети

Камиля Харисова — настоящая красота Татарстана. Это не просто голословное заявление, ведь в 2017 году девушка выиграла конкурс «Мисс Татарстан». И уже имеет приличный опыт работы на спортивном ТВ. Камиля олицетворяла собой канал «Ак Барса», появлялась на «Матч ТВ», а теперь работает ведущей у красно-белых.

Камиля Харисова. Соцсети

Камиля Харисова. Соцсети

Камиля Харисова. Соцсети

Камиля Харисова. Соцсети

Камиля Харисова. Соцсети

Полина Лысенко, наоборот, предпочитает делать упор не на красивую обертку (хотя очень даже могла бы), а на душевность и креатив. Быть в коллективе «своей». К тому же девушка уважает обучение, причем по всем фронтам. В ее копилке есть художественная школа, спортивные секции, три иностранных языка, а еще совсем необычное совмещение. Полина — распорядитель в «Что? Где? Когда?».

Полина Лысенко. Соцсети

Полина Лысенко. Соцсети

Полина Лысенко. Соцсети

Полина Лысенко. Соцсети