«Работа Шварца в России впечатляет». Промес и Ваноли — о битве с «Динамо» в финале Кубка

Пресс-конференция «Спартака» в «Лужниках».

Финал БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» — последняя возможность для красно-белых выиграть трофей в год столетия клуба. Сегодня команда провела тренировку в «Лужниках», а Квинси Промес и Паоло Ваноли ответили на вопросы журналистов.

«Если что, вас тоже приглашу на вечеринку!»

— Атмосфера в команде очень хорошая, — начал Промес. — Мы вернулись в Тарасовку, хорошо поработали на нашей исторической базе. Матч с «Динамо» — последний в сезоне. Мы готовы к финалу!

— После матча с «Динамо» Жиго покидает «Спартак».

— Это будет особенная игра, его последний матч... Не хочу прощаться навсегда! У нас есть прекрасная возможность сказать ему: до свидания. Мы будем по нему скучать.

— Не хотите ли провести вечеринку в своем ресторане в честь победы?

— Спасибо за идею, это отличное предложение! Не знаю, как сложится завтрашний матч. Если что, вас тоже приглашу.

«Вышел на поле «Лужников» — и эмоции нахлынули!»

— Вы побеждали в «Лужниках» в составе «Пармы» в 1999 году. Что испытали, вернувшись на этот стадион?

— Когда вышел на газон, эмоции нахлынули... Тот Кубок УЕФА — очень важное для меня событие! Ведь я забил гол в том матче с «Марселем». Сегодня я осознал, как же много лет прошло с того дня! В 1999 году стадион был другим, с легкоатлетическими дорожками... Конечно, это судьба. Именно она привела нас сюда — в финал!

— Есть ли у «Спартака» проблемы с составом?

— Все наши футболисты готовы, включая Никиту Чернова. Он занимался в общей группе.

— Недавно в интервью вы сказали, что допускаете возвращение в «Спартак» Артема Дзюбы. Вы не шутили?

— Я хотел бы уточнить. Я говорил не конкретно о Дзюбе, а о том, что не отказался бы от еще одного сильного нападающего. Поэтому еще раз: речь шла именно о третьем форварде.

— Какие слабые места есть у «Динамо»?

— Может, лучше вы мне об этом расскажете? «Динамо» — очень сильная команда. А финальный матч — всегда особенная игра. Это не чемпионат. Все, что было раньше, уже не так важно. Мы должны подготовиться к матчу психологически и физически.

— Как оцените работу Сандро Шварца? Станет ли его уход из «Динамо» потерей для РПЛ?

— У меня только положительные впечатления от того, что он сделал в России. Сандро построил отличную команду, развил много молодых игроков. Команда Шварца показывает яркий футбол, до конца боролась за чемпионский титул. И конечно, абсолютно заслуженно вышла в финал Кубка.

— Разговоры про уход Шварца способны дестабилизировать «Динамо»?

— На нас они точно не влияют. Что касается «Динамо», то я не нахожусь внутри их команды, поэтому не могу сказать. Знаю лишь, что мы тотально фокусируемся на предстоящей игре. Остальное нас не касается.

— Можете ли вы уверенно сказать, что продолжите работу в «Спартаке» в следующем сезоне?

— Без комментариев.