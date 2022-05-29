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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:40

8.0 Соболеву за «гол плюс пас», 7.5 Промесу за победный мяч и 5.5 для Фомина за роковой промах

Отдел футбола «СЭ»
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Квинси Промес забивает гол в ворота «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даниил Фомин бьет пенальти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Разобрали игру финалистов кубкового матча.
БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

«Спартак»

Максименко — 6.0. Его появление в воротах многих удивило. Однако серьезных вопросов к голкиперу не было, а пропущенный гол — несчастный случай.

Литвинов — 6.0. Перехваты, игра на опережение, поддержка атаки. Провел почти идеальный матч, который смазали попадание локтем в лицо Евгеньеву и пенальти в добавленное время. Но хорошо то, что хорошо кончается.

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Жиго — 6.0. Прощальный матч француза в Москве мог получиться образцовым с точки зрения надежности, однако неудачно подставленная нога стоила «Спартаку» пропущенного гола. Но это от большого желания, которое помогло красно-белым выстоять в концовке.

Джикия — 6.0. Капитан красно-белых держал уровень. Не смог доиграть матч из-за повреждения.

Хлусевич — 6.5. На его фланге пришлось часто работать в обороне. Самый эффектный момент — отработка назад с перехватом паса Шиманьски. Создал голевой момент для Промеса.

Пруцев — 6.5. Молодой полузащитник, выиграв конкуренцию у Зобнина и Умярова, впечатлял работоспособностью в центре поля и разогнал первую голевую атаку. Минус — проигранная борьба со Смоловым, стоившая ответного гола.

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Игнатов — 6.5. Как настоящий дирижер вел игру в атаке. Отдал тончайший голевой пас на открывшего счет Соболева, однако второй тайм провел не так ярко.

Мартинс — 6.5. Проделал впечатляющий объем работы в опорной зоне, успевая страховать даже фланги.

Мозес — 6.0. Нигериец значительную часть матча доказывал, что и слева может быть не менее эффективен, чем на родном правом фланге.

Квинси Промес забивает гол в ворота "Динамо". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес забивает гол в ворота «Динамо».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Промес — 7.5. Голландец зацепился за мяч в начальной стадии первой голевой атаки. Порой не всегда принимал оптимальные решения, в том числе испортив идеальный навес Хлусевича, но его гол получился образцовым.

Соболев — 8.0. Качественно выполнил свою работу, открыв счет. Здорово цеплялся за мяч и потом отдал голевой пас Промесу.

Николсон — 6.5. Активно включился в игру. Сыграл ключевую роль во второй голевой атаке, поставив корпус и отдав предголевую передачу Соболеву.

Кофрие — 5.5. Едва появившись на поле, привез контратаку на свои ворота. Излишне нервничал, но взял себя в руки.

Зобнин — 6.0. Старательно отработал свой отрезок.

Умяров — б/о.

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«Динамо»

Лещук — 5.5. После пяти пропущенных мячей от «Сочи» не провалился. Но и не выручил, когда забивал Соболев. По голу Промеса вопросов нет.

Варела — 6.0. Далеко не всегда справлялся с Мозесом и уходившим влево Промесом. Старался компенсировать это активностью впереди.

Паршивлюк — 6.0. Вышел в тройке центральных защитников и за счет опыта избежал серьезных ошибок. Заменен по тактическим соображениям на игрока атаки.

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Бальбуэна — 5.5. Один из косвенных виновников первого гола. В случае со вторым пропущенным мячом рискованно выбросился вперед, открыв зону для передачи за спины. В концовке отправился спасать игру на позицию форварда.

Евгеньев — 6.0. Имел возможность подстраховать Бальбуэну, когда открыл счет Соболев, однако не прочитал момент. Вместе с тем в ряде острых ситуаций справлялся с Промесом. Просчеты компенсировал заработанный пенальти, который мог спасти игру.

Скопинцев — 6.0. Во фланговой дуэли с Хлусевичем напрягал своего оппонента. Старался — и не безуспешно — обострять игру.

Даниил Фомин бьет пенальти. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Даниил Фомин бьет пенальти.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фомин — 5.5. Светлое пятно в средней линии «Динамо» в провальном первом тайме. Принимал разумные и правильные решения, почти не ошибаясь, а его контроль мяча позволил бело-голубым перехватить инициативу. Все испортил первый в карьере незабитый пенальти, который случился в невероятно ответственный момент.

Шиманьски — 6.0. В середине первого тайма испортил перспективную контратаку 4 в 2 неудачной передачей. У поляка в принципе мало что получалось, хотя во второй половине он сыграл активнее.

Захарян — 6.5. Первая опасная атака «Динамо» началась с его отбора. Когда у команды мало что получалось, брал характером. В том числе благодаря ему и сравняли счет.

&laquo;Спартак&raquo; vs &laquo;Динамо&raquo;: финал БЕТСИТИ Кубка России. «Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России: онлайн-трансляция

Тюкавин — 6.0. Старался и много двигался. Однако КПД форварда был невысок.

Смолов — 6.0. Растворился на поле в первом тайме, но именно его прорыв положил начало ответному голу. Хотя ждали от Федора большего.

Лесовой — 6.0. Активно вышел на замену, но чуда не совершил.

Грулев — 6.0. О нем можно сказать то же, что о Лесовом.

Макаров — б/о.

Моро — б/о.

Александр Соболев
Даниил Фомин
Квинси Промес
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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