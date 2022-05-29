8.0 Соболеву за «гол плюс пас», 7.5 Промесу за победный мяч и 5.5 для Фомина за роковой промах

Разобрали игру финалистов кубкового матча.

«С партак»

Максименко — 6.0. Его появление в воротах многих удивило. Однако серьезных вопросов к голкиперу не было, а пропущенный гол — несчастный случай.

Литвинов — 6.0. Перехваты, игра на опережение, поддержка атаки. Провел почти идеальный матч, который смазали попадание локтем в лицо Евгеньеву и пенальти в добавленное время. Но хорошо то, что хорошо кончается.

Жиго — 6.0. Прощальный матч француза в Москве мог получиться образцовым с точки зрения надежности, однако неудачно подставленная нога стоила «Спартаку» пропущенного гола. Но это от большого желания, которое помогло красно-белым выстоять в концовке.

Джикия — 6.0. Капитан красно-белых держал уровень. Не смог доиграть матч из-за повреждения.

Хлусевич — 6.5. На его фланге пришлось часто работать в обороне. Самый эффектный момент — отработка назад с перехватом паса Шиманьски. Создал голевой момент для Промеса.

Пруцев — 6.5. Молодой полузащитник, выиграв конкуренцию у Зобнина и Умярова, впечатлял работоспособностью в центре поля и разогнал первую голевую атаку. Минус — проигранная борьба со Смоловым, стоившая ответного гола.

Игнатов — 6.5. Как настоящий дирижер вел игру в атаке. Отдал тончайший голевой пас на открывшего счет Соболева, однако второй тайм провел не так ярко.

Мартинс — 6.5. Проделал впечатляющий объем работы в опорной зоне, успевая страховать даже фланги.

Мозес — 6.0. Нигериец значительную часть матча доказывал, что и слева может быть не менее эффективен, чем на родном правом фланге.

Квинси Промес забивает гол в ворота «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Промес — 7.5. Голландец зацепился за мяч в начальной стадии первой голевой атаки. Порой не всегда принимал оптимальные решения, в том числе испортив идеальный навес Хлусевича, но его гол получился образцовым.

Соболев — 8.0. Качественно выполнил свою работу, открыв счет. Здорово цеплялся за мяч и потом отдал голевой пас Промесу.

Николсон — 6.5. Активно включился в игру. Сыграл ключевую роль во второй голевой атаке, поставив корпус и отдав предголевую передачу Соболеву.

Кофрие — 5.5. Едва появившись на поле, привез контратаку на свои ворота. Излишне нервничал, но взял себя в руки.

Зобнин — 6.0. Старательно отработал свой отрезок.

Умяров — б/о.

«Д инамо»

Лещук — 5.5. После пяти пропущенных мячей от «Сочи» не провалился. Но и не выручил, когда забивал Соболев. По голу Промеса вопросов нет.

Варела — 6.0. Далеко не всегда справлялся с Мозесом и уходившим влево Промесом. Старался компенсировать это активностью впереди.

Паршивлюк — 6.0. Вышел в тройке центральных защитников и за счет опыта избежал серьезных ошибок. Заменен по тактическим соображениям на игрока атаки.

Бальбуэна — 5.5. Один из косвенных виновников первого гола. В случае со вторым пропущенным мячом рискованно выбросился вперед, открыв зону для передачи за спины. В концовке отправился спасать игру на позицию форварда.

Евгеньев — 6.0. Имел возможность подстраховать Бальбуэну, когда открыл счет Соболев, однако не прочитал момент. Вместе с тем в ряде острых ситуаций справлялся с Промесом. Просчеты компенсировал заработанный пенальти, который мог спасти игру.

Скопинцев — 6.0. Во фланговой дуэли с Хлусевичем напрягал своего оппонента. Старался — и не безуспешно — обострять игру.

Даниил Фомин бьет пенальти. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фомин — 5.5. Светлое пятно в средней линии «Динамо» в провальном первом тайме. Принимал разумные и правильные решения, почти не ошибаясь, а его контроль мяча позволил бело-голубым перехватить инициативу. Все испортил первый в карьере незабитый пенальти, который случился в невероятно ответственный момент.

Шиманьски — 6.0. В середине первого тайма испортил перспективную контратаку 4 в 2 неудачной передачей. У поляка в принципе мало что получалось, хотя во второй половине он сыграл активнее.

Захарян — 6.5. Первая опасная атака «Динамо» началась с его отбора. Когда у команды мало что получалось, брал характером. В том числе благодаря ему и сравняли счет.

Тюкавин — 6.0. Старался и много двигался. Однако КПД форварда был невысок.

Смолов — 6.0. Растворился на поле в первом тайме, но именно его прорыв положил начало ответному голу. Хотя ждали от Федора большего.

Лесовой — 6.0. Активно вышел на замену, но чуда не совершил.

Грулев — 6.0. О нем можно сказать то же, что о Лесовом.

Макаров — б/о.

Моро — б/о.