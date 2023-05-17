Гончаренко — об «Урале» в Кубке России: «Доволен всеми ребятами, которые участвовали в этом турнире»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил выступление своей команды в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:2).

«Если ты какой-то цикл заканчиваешь, лучше всего этот цикл в целом оценивать. Выражаю благодарность команде за это Кубковое противостояние, новый для нас турнир с большим количеством матчей, в которых мы отдавали много сил и энергии, одновременно с РПЛ. Не стоит забывать, что мы начинали Кубок, когда у нас был очень мало очков в чемпионате. Очень хорошо сражались на два фронта.

Наш характер позволил нам прийти к сегодняшнему полуфинальному или почти финальному матчу, где у нас сил и энергии немножко не хватило, были сегодня какие-то инертные, очень часто в простых ситуациях теряли мяч, где его терять не стоило. Без давления, без прессинга избавлялись от мяча. Если такое происходит, ты закрепощаешься и более качественно атакует соперник. Еще раз скажу, что доволен всеми ребятами, которые участвовали в этом турнире, мы очень далеко зашли. Хотя на самом деле обидно проигрывать в такой игре, когда ты чувствуешь, что можешь выдать больше, чем есть», — сказал Гончаренко после матча.

«Краснодар» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».