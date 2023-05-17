Угловые стали секретным оружием «быков». «Краснодар» — в суперфинале Кубка России

Команда Ивича обыграла «Урал» в финале Пути регионов.

Некоторые фразы преследуют их авторов и целые клубы годами и даже десятилетиями. Например, Леониду Федуну про «сбитого летчика» в адрес Валерия Карпина напоминают даже после ухода из «Спартака». А каждый новый успех Унаи Эмери гарантированно реанимирует историю с Артемом Дзюбой и его «тренеришкой».

В случае с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким это мечта об одиннадцати воспитанниках на поле и принципиальное отношение к стилю, который даже важнее результата и трофеев. Что, впрочем, не отменяет желания наконец-то завоевать кубок для клубного музея.

«Главное правило плей-офф — пройти дальше, пусть даже не показать красивую игру, — заявил сайту РФС голкипер южан и воспитанник клуба Матвей Сафонов. — Для «Краснодара» главное — результат, и не важно, как его добиться. Нам нужен трофей, чтобы войти в историю».

Девять лет назад «быки» уже были в шаге от Кубка России, но в серии послематчевых пенальти с «Ростовом» их мечты разбились в момент осечки Газинского. Ныне игрока «Урала», которого после травмы плеча и перенесенной операции этой весной катастрофически не хватает. И, к слову, не только его. Что самое обидное, уровень потерь стал зашкаливать как раз перед главным для команды Виктора Гончаренко матчем сезона.

Гости, чей автобус буквально прорывался к стадиону через краснодарские пробки, даже не смогли заполнить все строчки протокола на игру финала Пути регионов FONBET Кубка России. Это Владимир Ивич мог позволить себе ротацию, даже не взяв на последний тур чемпионата в Санкт-Петербург Сперцяна и Кордобу. «Урал» же только из-за дисквалификаций недосчитался трех системообразующих игроков — Помазуна, Бегича и Кулакова.

Особенно чувствительной виделась потеря основного вратаря, так как сменивший его Баклов не провел в этом сезоне ни одного матча. В прошлый раз он появлялся в воротах в ноябре 2021-го — еще во время аренды в «КАМАЗе». Но, как оказалось, за время полуторагодичной паузы голкипер не «заржавел». С выстрелом Ахметова он справился здорово, а коварный удар Кайо с отскоком от земли — не факт, что отразил бы и Помазун.

Только легкость, с которой «Краснодар» открыл счет, а потом (снова после углового) создал еще один убойный момент, оказалась обманчивой. В какой-то момент хозяева стали действовать слишком пассивно, уступив сопернику мяч. В итоге «Урал» появившимся пространством распорядился толково, а Бевеев, Юшин и Егорычев расчертили очень симпатичную комбинацию, по итогам которой на табло зажглась вторая единичка.

Не обошлось, правда, без просчета не зафиксировавшего мяч Сафонова, чем и воспользовался Бикфалви. Но уже в следующем эпизоде капитан спас «быков», успев вернуться в ворота после грубой ошибки Волкова. Тот при выходе из обороны дрогнул под качественным уральским прессингом и отдал авантюрный пас в центр, где адресатом вместо одноклубника оказался Мишкич. В общем, все шло по уже знакомому сценарию из недавней встречи в чемпионате, где тоже состоялся быстрый гол хозяев, на что уральцы успели ответить до перерыва (1:1).

Но если тогда Ивич не смог добиться перелома, то в этот раз сработали домашние заготовки «быков». Их угловые в среду стали настоящим откровением, хотя прежде считалось, что в данном компоненте равных нет как раз «Уралу». В первом тайме успех принесла прямая подача. Во втором — затяжной розыгрыш с красивым дальним ударом Баньяца в штангу и добиванием Кордобы.

Гончаренко бросил в бой все имевшиеся в наличии атакующие резервы в лице Влута, Ранджеловича и Железнова. Концовка получилась живой и эмоциональной. С ударом Бикфалви через себя, упущенным шансом Рамиреса после роскошного паса Сперцяна пяткой, фолом удаленного воспитанника «Краснодара» Гогличидзе в собственной штрафной и отмененным после затяжного просмотра ВАР 11-метровым. До первого в истории «быков» трофея нужно сделать еще один — самый сложный. В суперфинале Кубка России против ЦСКА.