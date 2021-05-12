Игрок сборной Алжира рад, что остался в Самаре после вылета «Крыльев» из РПЛ.

Перед финальным матчем Бетсити Кубка России «СЭ» пообщался с защитником «Крыльев Советов» Мехди Зеффаном. Алжирский футболист высказался о решающем матче с «Локомотивом», досрочной победе в ФНЛ и своем будущем в России.

О финале Кубка России

— Невероятно важный матч для клуба, всей Самары, болельщиков и каждого из футболистов. Не могу дождаться, когда прозвучит стартовый свисток в Нижнем Новгороде. Прекрасно понимаю, что «Локомотив» — большой клуб в России, постоянно играет в еврокубках. Знаю про их победную серию, которая не так давно оборвалась. Но у нас тоже есть чем ответить — «Крылья» не проигрывали с ноября прошлого года. А по пути к финалу Кубка выбили три клуба из РПЛ: «Химки», «Динамо» и «Ахмат». Все это дает нам заряд на предстоящий матч.

Мы будем крайне мотивированы в финальном матче. Хотим взять Кубок и ничего больше! Как бы банально ни звучало, но это всего лишь одна игра, в которой может произойти все что угодно. Шансы у нас есть.

Конечно, я хорошо знаю Франсуа Камано и Пабло по выступлениям в чемпионате Франции. Это сильные ребята. Камано много забивает после возобновления сезона. Играть против него точно будет непросто, как и против остальных футболистов «Локомотива». Но мы к этому готовы. Финал не может быть легким.

Чувствуем, что Лига Европы рядом, мы готовы к ней — это то, чего мы хотим. Но первоначально все мысли только о финале Кубка.

О досрочной победе в ФНЛ

— Команда, каждый игрок, тренерский штаб и руководство проделали серьезную работу в этом сезоне. У нас собралась банда отличных ребят и сильных наставников. Мы провели очень много матчей — это было непросто, но каждый из нас был готов к каждой игре. Все вместе мы провели отличный сезон, всегда были на позитиве, максимально сконцентрированы и добились отличного результата.

Летом в команде произошло много изменений: пришла целая группа игроков и тренер из «Чертанова». Было небольшой период адаптации. Это непростой этап. Из-за ситуации с ковидом у нас было не так много времени на подготовку. Сейчас сформировался великолепный коллектив с сильным менталитетом. Мы получаем удовольствие от игры друг с другом. Тренер и его штаб проделали с командой очень сильную работу, которая позволила нам прийти к этом результату.

Кстати, молодые ребята из «Чертанова» отлично вписались в команду. Когда выходишь с ними на поле, чувствуешь, как им нравится играть вместе, как они любят свое дело и получают от него удовольствие. Я рад за парней, они еще молоды, а впереди их ждет финал против «Локомотива» — это отличный опыт для каждого из них. Они очень талантливы, сильно оснащены технически, воспитанные ребята. Надеюсь, покажут себя в среду.

В команде много молодых футболистов, но есть и опытные игроки. Это очень важно для любой команды. При этом отличная атмосфера: все общаются, крутой вайб, все помогают друг другу и команде. Вместе мы очень сильны.

О голе Корниленко в прощальном матче

— Это очень красивая футбольная история. То, что произошло, — это просто сумасшествие. Он не играл последние несколько лет, а тут вышел и сразу забил гол. Уровень! Это важный момент для всех болельщиков и для него самого. Мы очень рады за Сергея. Он давно готовился к этому матчу. Наверное, несколько месяцев. Тренировался с командой, хотел набрать форму и быть готовым вернуться. Круто, что все окупилось и получилась реально крутая картинка. Никто не мог сдержать эмоции.

Почему остался в «Крыльях» после вылета из РПЛ

— Полгода был без команды, потом наконец-то сыграл несколько матчей, и во всем мира начался локдаун. Чемпионаты встали на паузу из-за ковида во всем мире. После вылета в ФНЛ принял решение остаться в «Крыльях», потому что здесь у меня не было никаких проблем. Рад, что принял такое решение. Чувствую большое уважение ко мне со стороны клуба, стараюсь отвечать взаимностью. Для меня это очень важно в футболе — чувствовать уважение от тренера, одноклубников, болельщиков.

В ФНЛ у нас было очень много матчей — плотный график. Но это нормально, когда ты играешь в еврокубках, матчи идут каждые три-четыре дня. Мои предыдущие клубы выступали на международном уровне, поэтому для меня такой график не был чем-то новым. Да и любой футболист чувствует себя лучше, когда много матчей, мы же любим эту игру.

О будущем

— До конца контракта семь месяцев, но сейчас все мысли только о «Крыльях», о ближайших задачах. Я счастлив здесь, мы выполнили цель и проведем следующий сезон в премьер-лиге. Посмотрим, какие варианты мне предложит руководство «Крыльев».

Мне нравится в России, потихоньку учу язык. Считаю, что отлично адаптировался здесь. В этом сезоне у меня было не так много свободного времени на прогулки, но Самара мне очень симпатична. Есть пара любимых ресторанов. Иногда прогуливаюсь по набережной Волги, там отличные виды.

В России нереальная инфраструктура. Очень много современных и красивых стадионов. А люди здесь реально любят футбол, всегда поддерживают свои команды.

О Головине

— Слежу за чемпионатом Франции, смотрел много матчей «Монако». В прошлом у Головина были проблемы, но этот сезон он проводит на очень хорошем уровне. Отдает много ассистов, забивает, много делает для команды. При этом и сам клуб стал бороться за высокие места, чего не было в последние несколько сезонов. Российские болельщики могут гордиться Головиным, он отличный футболист.

О Бен Арфа

— Мы дружим и общаемся с ним. Он задавал мне некоторые вопросы о России. Спрашивал, как я себя здесь чувствую, как мне эта страна. Иногда Хатем следит за некоторыми результатами «Крыльев» и пишет мне после матчей, не более того. Он рад, что я счастлив здесь.