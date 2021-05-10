Битва на Волге за Лигу Европы. Кто победит: «Локомотив» или «Крылья»?

Финал БЕТСИТИ Кубка России — главный матч сезона для обеих команд.

12 мая в Нижнем Новгороде в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Начало — в 20:00 мск. Ниже — регламент Кубка, путь команд к финалу, история личных встреч и прогноз «СЭ». Кстати, сделать ставку на битву за Кубок можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Регламент и призы Кубка

В нынешнем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России на всех стадиях плей-офф, включая финал, в случае ничьей в основное время овертайма нет. Сразу назначается серия пенальти.

Помимо красивого трофея, победитель Кубка получит право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. В розыгрыше-2021/22 Россия может заявить в этот турнир только одного своего представителя.

Где смотреть финал

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19:25 мск.

Как команды шли к финалу

«Локомотив» как команда, финишировавшая в РПЛ-2019/2020 в топ-6 и участвовавшая в еврокубках, начал выступления с 1/8 финала. В первом раунде плей-офф «железнодорожники» на своем поле обыграли «Тамбов» — 3:0. В четвертьфинале в гостях был побежден «Сочи» — 3:1, а в полуфинале — ЦСКА со счетом 3:0.

Представляющие ФНЛ «Крылья Советов» начали свой путь с 1/64 финала. На этой стадии самарцы дома разгромили омский «Иртыш» — 5:0. Затем на групповом этапе обыграли ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0).

В 1/8 «Крылья» в гостях просто уничтожили «Химки» — 4:0. В четвертьфинале была домашняя победа над «Динамо» — 2:0. В полуфинале волжане в Грозном в серии пенальти переиграли «Ахмат» — основное время матча завершилось вничью 0:0.

Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как соперники играли между собой

Всего «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли друг с другом 53 матча. 30 побед у «железнодорожников», 11 — у самарцев, 12 встреч завершились вничью. Разность мячей — 76-42 в пользу «Локо».

Если брать только БЕТСИТИ Кубок России, то в нем соперники встречались три раза. Дважды победил «Локомотив». В 1997 году в полуфинале со счетом 1:0 и в 2016 году в 1/8 финала в гостях — 3:1.

Один матч завершился успехом «Крыльев». В 2017 году они на своем поле в 1/8 финала обыграли «Локо» со счетом 3:2 в дополнительное время.

Что интересно, оба раза, когда «Локомотив» побеждал «Крылья», он потом брал трофей. Так было и в 1997 году, и в розыгрыше-2016/2017.

Дмитрий Комбаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч 12 мая

У «Локомотива» уже сложилась традиция — раз в два года он выходит в финал и берет трофей. Так было в 2015-м, в 2017-м и в 2019-м году. Интересно, продолжится ли серия сейчас?

Команда Марко Николича ведет борьбу за 2-е место в РПЛ и путевку в Лигу чемпионов. Правда, не все сейчас зависит от «железнодорожников» — они должны надеяться на осечку «Спартака» в заключительном туре. Ну и сами побеждать «Урал».

С этой точки зрения финал БЕТСИТИ Кубка России в середине недели, может, и не совсем кстати. Но, во-первых, это трофей, который лишним никогда не бывает.

Во-вторых, победа дает путевку в Лигу Европы. Остаться без трофея и без Лиги чемпионов и отправиться в непонятную Лигу конференций было бы совсем обидно.

Так что «Локомотив» сейчас на грани. Победа в Кубке позволит признать сезон успешным, как бы все не закончилось в РПЛ. Поражение — и все может обернуться провалом. И даже про рекордные 11 побед подряд никто не вспомнит.

Что касается «Крыльев», то они решили главную задачу сезона — вернулись в РПЛ. Победа в Кубке станет приятным бонусом. Самарцы — андердоги, и особого давления на них нет.

Для волжан это будет второй финал в истории. В 2004 году они в решающем матче уступили «Тереку» — 0:1. Хотя именно «Крылья» считались фаворитами, а клуб из Чечни играл в первом дивизионе. Сейчас же ситуация для волжан прямо противоположная.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Локомотив». Коэффициент на то, что «железнодорожники» возьмут кубок — 1.47, на успех «Крыльев» — 2.90.

Что касается основного времени матча, то коэффициент на победу «Локо» — 1.87, на выигрыш волжан — 4.70, на ничью — 3.60.

Кубковый финал — особенная история. Даже если встречаются команда из топ-3 РПЛ и формально все еще представитель ФНЛ. Гарантировать можно только одно — будет много напряжения и нервов.

Например, год назад «Зенит» сумел забить выступавшим в ФНЛ «Химкам» всего один гол. Да и тот в концовке с пенальти. В 21-м веке было сыграно 20 финалов. Всего в шести из них было забито больше двух голов. А счет 1:0 был целых девять раз.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 1.5 с прекрасным коэффициентом 3.00. Ожидаем напряженный и малорезультативный матч.

Специально к финалу БЕТСИТИ подготовил несколько специальных ставок. С учетом ожидаемого накала игры с высоким коэффициентом 3.50 можно поставить на желтую карточку главного тренера или запасного футболиста.

За 9.00 — на то, что игрок покинет поле на носилках. За 11.0 — на удаление у обеих команд. И за совсем уж фантастические 50.0 — на то, что в этой встрече вратарь забьет гол. Впрочем, это кубковый финал, тут возможны самые невероятные сюжеты.

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