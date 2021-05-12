«Локо» постарается «убить» команду ФНЛ в финале. «Крыльям» нельзя лезть вперед». Его рекорд побил Сергеев из Самары

Интервью Андрея Федькова — автора победного гола в ворота «Крыльев» в финале Кубка-2004.

Сегодня в финале БЕТСИТИ Кубка России сойдутся «Локомотив» и «Крылья Советов». Самарцы представляют ФНЛ. В прошлый раз этот клуб с берегов Волги играл в финале в 2004 году, но в другом статусе: «Крылья» были на виду в высшем дивизионе, а их соперник — «Терек» — выступал в первой лиге. Тем не менее грозненцы тогда выиграли, победный же мяч записал на свой счет Андрей Федьков.

В том же году форвард в первой лиге забил 38 голов. Казалось, рекорд на века, но в этом сезоне его достижение превзошел форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев, на счету которого уже 40 голов.

Мы поговорили с Федьковым о его побитом рекорде, финалистах Кубка-2021, «Тереке», Грозном и подарках от Рамзана Кадырова.

«Мы играли на более плохих полях, чем футболисты сейчас»

— Ваш рекорд по голам в первой лиге побил Сергеев из «Крыльев». Как отреагировали?

— Если честно, я даже не следил за этим. Ну побил Сергеев мой рекорд — я только рад за него. Голову пеплом себе точно не посыпаю.

— Как вам вообще игра форварда самарцев?

— Я видел только один матч, когда «Крылья» играли с «Ахматом». А так ведь нигде их игры толком не показывают. Не удалось его оценить. У меня вопрос: а сколько Сергеев забил голов с пенальти?

— Пять.

— И у меня тоже пять! Тогда ладно.

— Ваш рекорд — 38 голов в ФНЛ за сезон — держался 17 лет и казался каким-то вечным.

— Если честно, я вообще никогда не задумывался, побьют его когда-то или нет.

— Как думаете, сложнее было забивать в то время или сейчас?

— Мы играли на более плохих полях — в этом плане было тяжелее. Не знаю, насколько сейчас легко, ведь я не играю. Но условия точно намного лучше, чем были в наше время.

29 мая 2004 года. Москва. «Терек» — «Крылья Советов» — 1:0. Андрей Федьков с кубком. Фото Александр Вильф, -

«У меня есть два подарка от Кадырова. Они дороже авто»

— Тот сезон-2004 — лучший в карьере?

— Не буду сравнивать. В каждой команде были хорошие моменты и везде очень хорошие партнеры. Из того «Терека» поддерживаю отношения с Олегом Терехиным, Владимиром Савченко, Александром Липко. Мы выиграли Кубок — памятный эпизод.

— Вы забили победный гол в финале как раз «Крыльям», в которых сейчас выступает Сергеев.

— Если бы я не забил, мы сыграли бы 0:0, и пошло бы дополнительное время. Смог забить — молодец!

— Рамзан Кадыров часто дарит подарки игрокам за спортивные достижения, и даже машины. Вы получали?

— У меня есть от него два подарка. Они украсят любую коллекцию!

— Расскажете?

— Это не расскажешь. Надо показывать. Это намного дороже авто («Совспорт», в частности, сообщал о подаренной эмблеме «Терека» из белого золота, украшенной бриллиантами. — Прим. «СЭ»).

— В честь вас назвали улицу в Гудермесе.

— Да, но там не только моей фамилией назвали улицу. Всего в Гудермесе четыре улицы и один проспект названы в честь футболистов и тренера «Терека».

— Вы там бывали?

— Нет, еще ни разу. Как-то не сложилось.

— Вы сейчас работаете по-прежнему в Ростове? Часто бываете в Чечне?

— Да, в Ростове в СДЮСШОР № 8 тренирую мальчишек. В Грозный давно не ездил, лет пять там уже не был. Не могу никак туда вырваться.

— Какие впечатления остались о Грозном и Чечне?

— Мне там очень нравилось. Надо только понимать, что со своим уставом не зайдешь в чужой монастырь, принимать то, что есть. Хотя республика живет по российским законам. У меня хорошие воспоминания о городе.

— Как вам нынешний «Ахмат»?

— Команда выглядит великолепно, но не понравилась домашняя кубковая игра с «Крыльями Советов». Я плевался дней пять после нее. Дома «Ахмат» не имел права так играть. Команда потеряла шанс выйти в еврокубки — в чемпионате выше десятого места подняться не получается.

29 мая 2004 года. Москва. «Терек» — «Крылья Советов» — 1:0. Андрей Федьков — автор победного мяча. Фото Алексей Иванов, -

«Крылья» ждали этого 17 лет »

— В финале сойдутся «Крылья» и «Локомотив». Неожиданная пара?

— Я бы так не сказал. В наше время тоже никто не думал, что «Терек» дойдет до финала и выиграет Кубок, хотя мы играли в турнире из двух матчей в каждой стадии. «Крылья» прошли, потому что больше всех хотели сыграть в финале. Они 17 лет этого ждали. А «Локомотив» — это исторически кубковая команда.

— «Крылья» проводят мощный сезон: кубковый финал, выход в РПЛ. Как думаете, в премьер-лиге будут достойно выглядеть?

— «Терек» в 2004 году тоже побил все рекорды, потерпел одно поражение за весь сезон в первой лиге, а толку? Сразу вылетели из высшего дивизиона. Успехи в ФНЛ — это не показатель. Все зависит от хозяев и руководства команды. Чего они хотят? Ставят ли серьезные задачи? Мы не знаем, что в голове у менеджеров «Крыльев».

— Что скажете о «Локомотиве»?

— Мне очень нравится рисунок игры, взаимодействия футболистов. Это очень сильная команда. Игра будет интересная. Если «Крылья» хотят выиграть Кубок, то не должны лезть вперед. Им следует играть прагматично, вторым номером, дожидаясь своего шанса. Ведь «Локо» идет в лидерах чемпионата и явно постарается «убить» команду из первой лиги.

— От «Локомотива» ждали, что он навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство в очной встрече, но команда крупно проиграла — 1:6.

— Я смотрел эту игру и не понял, как все произошло. У меня даже нет слов, чтобы описать этот разгром. Тут дело не в судействе и не в игре «Локомотива», наверное. Просто так сложились звезды в этот день.

— Уровень «Зенита» гораздо выше, чем у других конкурентов?

— Не думаю, что «Зенит» намного выше всех, но он самый стабильный. У всех остальных команд в этом сезоне были какие-то проблемы, отставки, перестановки.

29 мая 2004 года. Москва. «Терек» — «Крылья Советов» — 1:0. Андрей Федьков (в центре). Фото Алексей Иванов, -

«Идет много теневой игры. Букмекеры не должны быть партнерами клубов»

— Кто из тренеров РПЛ вам нравится?

— Мне импонирует то, что делает Андрей Талалаев в «Ахмате», нравится подход Валеры Карпина в «Ростове». Я общаюсь с ними, они делают хорошую работу.

— Кого из нападающих РПЛ выделите?

— Очень работоспособен Азмун, он заслужил лидерство в гонке бомбардиров. Но, думаю, раньше было больше забивных нападающих.

— Уровень форвардов упал?

— Если честно, дело не в уровне, а в том, что идет много теневой игры, — это мое мнение. Кому-то просто не надо становиться лучшим бомбардиром, и его убирают. Да и букмекеры не должны быть партнерами футбольных клубов.

— Озвучен расширенный состав сборной России на Евро: Смолова не взяли, но в списке Дзюба, Соболев и Заболотный. Как оцените такой выбор Черчесова в нападении?

— Это решение Черчесова, с него же будут скальп снимать, если что-то пойдет не так. Если честно, то вопросов по сборной очень много. Особенно по последнему матчу в отборе к ЧМ. Хочется, чтобы команда побеждала и красиво играла. Будем болеть за нее.