Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

Классика в финале БЕТСИТИ Кубка России.

29 мая 2022 года «Спартак» встретится с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17:00. Прямую трансляцию покажет matchtv.ru.

Предлагаем наш прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» от «Спорт-Экспресса».

До этого момента «Спартак» пять раз играл в финале национального кубка, а «Динамо» — четыре. Красно-белые трижды брали трофей, а бело-голубые — всего один раз.

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Путь к финалу

Соперники провели разное количество матчей в текущем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России, а путь каждого из них к решающему матчу был разным по сложности.

«Спартак» стартовал в турнире с 1/8 финала из-за участия в еврокубках. Самому популярному футбольному клубу страны пришлось преодолеть всего трех соперников, чтобы оказаться в финале БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белые прошли «Кубань» (6:1), ЦСКА (1:0) и «Енисей» (3:0).

«Динамо» не играло в Европе по ходу нынешнего сезона и стартовало в кубковом турнире с группового этапа. Там команда Шварца без лишних проблем переиграла «Динамо» Ставрополь (6:0) и «Оренбург» (3:0). В плей-офф бело-голубые прошли сопротивление «Нижнего Новгорода» (3:0), «Балтики» (1:1, 5:4 пен.) и «Алании» (3:0).

В какой форме «Спартак»

«Спартак» подходит к финалу БЕТСИТИ Кубка России в хорошей форме. Последний тур чемпионата команда Ваноли проиграла мотивированным «Химкам», но перед этим выдала серию из четырех матчей без поражений с учетом всех турниров — три победы и ничья.

Отметим также результативную серию красно-белых — «Спартак» забивает девять матчей подряд с учетом разных соревнований. В предстоящем финале Ваноли не сможет рассчитывать на травмированных Маслова, Кутепова, Умярова и Чернова.

В какой форме «Динамо»

«Динамо» подходит к финалу БЕТСИТИ Кубка России в разобранном состоянии. В последнем туре РПЛ команде Шварца было достаточно ничьей против «Сочи» для серебряных медалей, но бело-голубые проиграли со счетом 1:5 и уступили вторую строчку «барсам».

У «Динамо» всего одна победа в основное время в семи последних матчах сезона — над «Аланией» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. За этот период бело-голубые пропустили 18 мячей. В финале Шварцу придется обойтись без Лаксальта и Ордеца.

«Спартак» — «Динамо»: прогноз на финал БЕТСИТИ Кубка России

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение команде Шварца. Поставить на победу «Динамо» можно за 2.55 — это около 37% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 2.75 (35%), а ничья — 3.40 (28%).

Шансы «Динамо» выиграть БЕТСИТИ Кубок России по футболу оцениваются котировкой 1.85, а «Спартака» — 1.96.

В текущем сезоне соперники дважды встретились в чемпионате России. «Спартак» набрал четыре очка благодаря ничьей дома (2:2) и победе в гостях (2:0). Красно-белые не проигрывают бело-голубым три матча подряд. В каждом из них нынешняя команда Ваноли забила по два мяча.

«Спартак» может рассчитывать на продление результативной серии в предстоящей встрече. Коллектив Ваноли забил десять мячей в трех матчах текущего розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России — в среднем 3.33 гола за игру.

«Динамо» на финише сезона стало чаще пропускать и вряд ли остановит быструю атаку оппонента. Мозес, Промес и Николсон доставят немало проблем обороне соперника и поспособствуют тому, чтобы «Спартак» отличился свыше одного раза.

Наш прогноз на матч «Спартак» — «Динамо»: ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.55.

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