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«Спартаку» нужна инъекция атакующих возможностей. Иначе можно вылететь от «Кубани»

Максим Никитин
Корреспондент
ФК «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пока Ваноли пытается забивать с помощью Мартинса и Зобнина.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Кубань

Паоло Ваноли начал матч с ЦСКА осторожно. Будто впервые пробирался по топкому пути через болота. Честно говоря, давно не видел настолько оборонительный «Спартак» в официальном матче. В этом смысле армейцы выглядели радикально иначе. В составе — все зимние новички-иностранцы (даже Гбамен и Карраскаль, которые на двоих в межсезонье провели 30 минут), а это само по себе риск. То есть одновременно на поле находились Карраскаль, Языджи, Заболотный и Медина. Это четыре реально атакующих футболиста. У «Спартака» таких — два: Соболев и Промес.

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Если очень коротко резюмировать, то проиграл «Спартак» только потому, что пытался забивать голы с использованием атакующих качеств Зобнина и Мартинса. Оба имели хорошие моменты, открывались во время позиционных атак на линии центральных защитников ЦСКА, но, что логично, не забивали. Мартинс вообще практически все голы в карьере забил головой, а тут ему нужно было решать ногами на ограниченном пространстве. Ну какие тут перспективы? Причём забавно, что команды играли в зеркальных схемах и напротив Мартинса и Зобнина у ЦСКА были как раз Карраскаль и Медина. Первый, к слову, сделал гол для Зайнутдинова, но это не главное. Основное: и Медина, и Карраскаль умеют атаковать и вести игру, а игроки «Спартака» — нет.

Поэтому, разумеется, Ваноли нужно перестраиваться. На сборах «Спартак» часто использовал 3-4-3 с активными фланговыми форвардами. И в атаке все выглядело гораздо интереснее за счёт взаимодействий между латералями и крайними нападающими. Красно-белые использовали всю ширину поля, а главное — потенциал Бакаева и Игнатова. Наверно, самых творческих футболистов нынешнего «Спартака». В матче с ЦСКА оба не вышли даже при 2:0 в пользу соперника.

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И либо Ваноли не доверяет Бакаеву из-за проблем с контрактом (он истекает в конце сезона и до сих пор не продлен), либо планирует на сегодняшнюю игру 1/8 финала Кубка России против «Кубани» ротацию и более атакующий состав в схеме 3-4-3, где Зелимхан и Михаил Игнатов закроют фланги.

В любом случае, нынешнему «Спартаку» нужна инъекция атакующих возможностей. Иначе даже с моментами можно легко вылететь от «Кубани», которая своим кубковым шансом будет пользоваться на все проценты.

Футбол
РПЛ
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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