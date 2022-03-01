Во вторник бело-голубые прошли «Нижний Новгород» (3:0) в 1/8 финала кубкового турнира, а в воскресенье их ждет дерби со «Спартаком» в РПЛ.

У Сандро Шварца была интересная задача перед кубковым матчем с «Нижним Новгородом». С одной стороны, понятно, что нельзя проигрывать и вылетать из БЕТСИТИ Кубка России. Оптимизм болельщиков и руководителей по поводу выступления в РПЛ распространяется и на смежный турнир, который тоже хочется выиграть. А с другой — уже в воскресенье предстоит дерби со «Спартаком», где нужны свежие силы.

Главный тренер бело-голубых в итоге решил произвести минимальную ротацию по сравнению с предыдущей встречей — в чемпионате с «Химками», — поменяв Шиманьски и Смолова на Макарова и Тюкавина. Захарян при этом передвинулся справа на любимую позицию в центр. Кроме того, небольшое недомогание почувствовал Шунин — место в воротах занял Лещук. Ослаблением перестановки назвать сложно — все три новых футболиста с полным основанием претендуют на то, чтобы выходить на поле с первых минут.

Недооценки соперника у москвичей не ожидалось. В 19 турах Шварц и Ко потерпели только четыре поражения, причем одно из них — как раз от коллектива Александра Кержакова. На том же домашнем стадионе в Петровском парке.

И снова бело-голубым пришлось поначалу непросто, хотя шапкозакидательством и не пахло. Хозяева активно шли вперед, искали пути в штрафную, но и «Нижний» предстал сплоченным единым целым — отбивался вполне уверенно. Хотя и совсем уж лишить соперника голевых моментов, конечно, не мог. Динамовцы наседали, завершали атаки ударами из опасных позиций, но до поры до времени не хватало точности.

В одном случае Тюкавин уже выскакивал один на один, однако упал после контакта с защитником. ВАР долго изучал запись, но решил, что ошибка рефери если и есть, то не грубая. А вот в другом эпизоде судья Амелин все-таки отправился к экрану — на телеповторах помощники рассмотрели игру рукой у Ларсена.

Фомин с точки на высшем уровне пока не промахивается. До сих пор у него было 19 реализованных попыток. Теперь стало 20 — а счет 1:0.

А в начале второго тайма интрига практически умерла. «Динамо» здорово накрыло соперника прессингом, последовал идеальный навес Макарова, который четко замкнул Грулев — 2:0.

«Нижний» трудно в чем-то упрекнуть, команда действовала с желанием, но хозяева после зимнего перерыва выглядят не хуже, чем перед ним. А может, и лучше, ведь год бело-голубые начали с двух крупных побед — вслед за «Химками» 3:0 получил и «Нижний». Третий мяч — снова с пенальти, который заработал и реализовал Смолов. У новичка «Динамо» два гола в двух первых матчах.

Но напомню, что настоящий тест у Шварца и его парней — в воскресенье, когда в Петровский парк приедет «Спартак» с Паоло Ваноли.