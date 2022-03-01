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Смолов — два из двух, Фомин — 20 из 20. «Динамо» начало год с двух крупных побед

«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и вышло в четвертьфинал Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
1 марта 2022 года. Москва. Кубок России. 1/8. «ВТБ Арена». «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» — 3:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Во вторник бело-голубые прошли «Нижний Новгород» (3:0) в 1/8 финала кубкового турнира, а в воскресенье их ждет дерби со «Спартаком» в РПЛ.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Нижний Новгород
Голы
Фомин, 45+2 (1:0), Грулев, 54 (2:0), Смолов, 86 (3:0)
Динамо
Лещук Паршивлюк (Варела, 87) Бальбуэна Скопинцев (Лесовой, 90) Евгеньев Моро Грулев (Шиманьски, 68) Макаров Захарян (Лаксальт, 87) Фомин Тюкавин (Смолов, 68)
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш (Ткачук, 72) Юлдошев Каккоев (Кравцов, 46) Гоцук Ларсен (Игбун, 77) Калинский Стоцкий Эннин Милсон
Предупреждения
Грулев 60’  -  Юлдошев 59’, Гоцук 84’
Судьи
Амелин (Тула) Жвакин (Ленинградская область) Князев (Курск)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

У Сандро Шварца была интересная задача перед кубковым матчем с «Нижним Новгородом». С одной стороны, понятно, что нельзя проигрывать и вылетать из БЕТСИТИ Кубка России. Оптимизм болельщиков и руководителей по поводу выступления в РПЛ распространяется и на смежный турнир, который тоже хочется выиграть. А с другой — уже в воскресенье предстоит дерби со «Спартаком», где нужны свежие силы.

Главный тренер бело-голубых в итоге решил произвести минимальную ротацию по сравнению с предыдущей встречей — в чемпионате с «Химками», — поменяв Шиманьски и Смолова на Макарова и Тюкавина. Захарян при этом передвинулся справа на любимую позицию в центр. Кроме того, небольшое недомогание почувствовал Шунин — место в воротах занял Лещук. Ослаблением перестановки назвать сложно — все три новых футболиста с полным основанием претендуют на то, чтобы выходить на поле с первых минут.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Недооценки соперника у москвичей не ожидалось. В 19 турах Шварц и Ко потерпели только четыре поражения, причем одно из них — как раз от коллектива Александра Кержакова. На том же домашнем стадионе в Петровском парке.

И снова бело-голубым пришлось поначалу непросто, хотя шапкозакидательством и не пахло. Хозяева активно шли вперед, искали пути в штрафную, но и «Нижний» предстал сплоченным единым целым — отбивался вполне уверенно. Хотя и совсем уж лишить соперника голевых моментов, конечно, не мог. Динамовцы наседали, завершали атаки ударами из опасных позиций, но до поры до времени не хватало точности.

В одном случае Тюкавин уже выскакивал один на один, однако упал после контакта с защитником. ВАР долго изучал запись, но решил, что ошибка рефери если и есть, то не грубая. А вот в другом эпизоде судья Амелин все-таки отправился к экрану — на телеповторах помощники рассмотрели игру рукой у Ларсена.

1&nbsp;марта. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нижний Новгород&raquo;. «Динамо» — «Нижний Новгород»: ВАР думал долго — судья быстро назначил пенальти

Фомин с точки на высшем уровне пока не промахивается. До сих пор у него было 19 реализованных попыток. Теперь стало 20 — а счет 1:0.

А в начале второго тайма интрига практически умерла. «Динамо» здорово накрыло соперника прессингом, последовал идеальный навес Макарова, который четко замкнул Грулев — 2:0.

«Нижний» трудно в чем-то упрекнуть, команда действовала с желанием, но хозяева после зимнего перерыва выглядят не хуже, чем перед ним. А может, и лучше, ведь год бело-голубые начали с двух крупных побед — вслед за «Химками» 3:0 получил и «Нижний». Третий мяч — снова с пенальти, который заработал и реализовал Смолов. У новичка «Динамо» два гола в двух первых матчах.

Но напомню, что настоящий тест у Шварца и его парней — в воскресенье, когда в Петровский парк приедет «Спартак» с Паоло Ваноли.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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