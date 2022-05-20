Кубок России по футболу: победители по годам и история турнира

Кубок России проводится с 1992 года под эгидой РФС. Участвовать в турнире могут не только профессиональные клубы, но и любительские. По регламенту победитель соревнования получает право сыграть в Суперкубке страны, а также путевку во второй по значимости еврокубок.

Первый обладатель Кубка России по футболу — московское «Торпедо». Черно-белые обыграли ЦСКА по пенальти в финале, который прошел в июне 1993-го. Самый титулованный клуб за всю историю турнира — столичный «Локомотив». Железнодорожники брали трофей девять раз — последний они добыли в прошлом розыгрыше.

Вы тоже можете выиграть от результатов БЕТСИТИ Кубка России. Оставляйте прогнозы в «Игре миллионов» и участвуйте в розыгрыше призового фонда 3 000 000 рублей.

Второе место по количеству Кубков России принадлежит ЦСКА — у армейцев семь побед в финале турнира.

Кубок России — переходящий приз. Поэтому победителю вручается его реплика. Оригинал трофея остается в клубе в одном из двух случаев:

футбольный клуб выиграл турнир три раза подряд;

клуб выиграл кубок пять раз.

Первым пятикратным победителем Кубка России стал «Локомотив» в 2007 году. В 2009-м ЦСКА повторил достижение железнодорожников. Правда, «Локо» получил трофей на вечное хранение гораздо раньше — в 2000-м в связи с изготовлением новой чаши.

С самого начала турнир проводился по олимпийской системе — на выбывание. Розыгрыш начинался с 1/512 финала. Представители ФНЛ зачастую стартовали в розыгрыше Кубка России с 1/32, а клубы РПЛ — с 1/16 финала.

Вплоть до 2008 года финал Кубка России проводился в Москве. С 2009-го организаторы решили переносить решающий матч в разные города.

Самые частые финалисты БЕТСИТИ Кубка России

Чаще всего в финал национального Кубка РФ выходил ЦСКА — 11 раз. В семи случаях армейцы праздновали успех и четырежды терпели неудачу.

На втором месте — «Локомотив», который десять раз дошел до решающего матча. Железнодорожники проиграли всего один из них.

Пять раз в финал выходил «Зенит» — четыре победы и одно поражение.

«Зенит» в БЕТСИТИ Кубке России-2020/21. Фото Global Look Press

В текущем сезоне (2021/22) питерцев обошел «Спартак» — москвичи проведут свой шестой финал национального Кубка и встретятся с «Динамо». Красно-белые выиграли три из пяти предыдущих решающих матчей турнира.

Топ-5 финалистов БЕТСИТИ Кубка России по годам:

ЦСКА (11 финалов) — 1993, 1994, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016;

«Локомотив» (10 финалов) — 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021;

«Спартак» (6 финалов) — 1994, 1996, 1998, 2003, 2006, 2022;

«Зенит» (5 финалов) — 1999, 2002, 2010, 2016, 2020;

«Динамо» (5 финалов) — 1995, 1997, 1999, 2012, 2022.

Финалисты БЕТСИТИ Кубка России по футболу 2022 года — «Спартак» и «Динамо» — встретятся 29 мая в «Лужниках».

Победители БЕТСИТИ Кубка России по годам

Сезон Победитель 1992/93 «Торпедо» 1993/94 «Спартак» 1994/95 «Динамо» 1995/96 «Локомотив» 1996/97 «Локомотив» 1997/98 «Спартак» 1998/99 «Зенит» 1999/20 «Локомотив» 2000/01 «Локомотив» 2001/02 ЦСКА 2002/03 «Спартак» 2003/04 «Терек» 2004/05 ЦСКА 2005/06 ЦСКА 2006/07 «Локомотив» 2007/08 ЦСКА 2008/09 ЦСКА 2009/10 «Зенит» 2010/11 ЦСКА 2011/12 «Рубин» 2012/13 ЦСКА 2013/14 «Ростов» 2014/15 «Локомотив» 2015/16 «Зенит» 2016/17 «Локомотив» 2017/18 «Тосно» 2018/19 «Локомотив» 2019/20 «Зенит» 2020/21 «Локомотив»

Что изменил приход БЕТСИТИ

Сезон-2020/21 стал отправной точкой к переменам в Кубке России по футболу. Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным спонсором турнира и приняла непосредственное участие в реформах его формата.

С тех пор в БЕТСИТИ Кубке России появился элитный групповой раунд — он разделяет стадии 1/64 и 1/8. Также с приходом букмекерской компании на роль спонсора в турнире появились призовые для команд на каждой стадии.

Например, в сезоне-2021/22 за победу в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России команда получает 400 000 рублей, а в 1/128 — 1 000 000.

Игроки «Динамо» празднуют гол в БЕТСИТИ Кубке России.

Победитель БЕТСИТИ Кубка России получит 40 000 000 рублей, а финалист — 10 000 000.

Солидные призовые стали новой мотивацией для участников турнира. Это, в свою очередь, повысило зрелищность всего соревнования.

Вырос интерес к турниру и в регионах. В элитном групповом раунде матчи между представителями ФНЛ и ФНЛ-2 с клубами РПЛ проходят на поле более слабого коллектива.

С появлением нового спонсора произошли изменения и в трансляциях. Теперь матчи кубкового турнира можно смотреть с самых первых стадий — на YouTube или в приложении БЕТСИТИ.

Кроме того, букмекерская компания значительно повысила медийность кубкового турнира и сделала его узнаваемым для каждого любителя футбола в стране.

БЕТСИТИ учредил премию «Лучший игрок матча». Приз в виде эффектной серебряной тарелки с гравировкой вручается футболистам после каждого матча стадии плей-офф. Победителя выбирает экспертное жюри.

Квинси Промес («Спартак») с призом лучшему игроку матча БЕТСИТИ Кубка России. Фото Global Look Press

Награда быстро обрела популярность и получила признание среди игроков. После каждого раунда Кубка жюри из экспертов букмекерской компании и амбассадоров турнира составляет символическую сборную.

Также БЕТСИТИ активно рассказывает о всех событиях турнира в своих соцсетях, где компания радует своих подписчиков познавательным и развлекательным контентом, и проводит различные розыгрыши!

А еще БЕТСИТИ проводит «Игру миллионов», призовой фонд которой составляет 3 000 000 рублей. Оставляйте прогнозы на финал и получите шанс выиграть главный приз!