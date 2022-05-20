Кубок России по футболу: победители по годам и история турнира
Кубок России проводится с 1992 года под эгидой РФС. Участвовать в турнире могут не только профессиональные клубы, но и любительские. По регламенту победитель соревнования получает право сыграть в Суперкубке страны, а также путевку во второй по значимости еврокубок.
Первый обладатель Кубка России по футболу — московское «Торпедо». Черно-белые обыграли ЦСКА по пенальти в финале, который прошел в июне 1993-го. Самый титулованный клуб за всю историю турнира — столичный «Локомотив». Железнодорожники брали трофей девять раз — последний они добыли в прошлом розыгрыше.
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Второе место по количеству Кубков России принадлежит ЦСКА — у армейцев семь побед в финале турнира.
Кубок России — переходящий приз. Поэтому победителю вручается его реплика. Оригинал трофея остается в клубе в одном из двух случаев:
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футбольный клуб выиграл турнир три раза подряд;
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клуб выиграл кубок пять раз.
Первым пятикратным победителем Кубка России стал «Локомотив» в 2007 году. В 2009-м ЦСКА повторил достижение железнодорожников. Правда, «Локо» получил трофей на вечное хранение гораздо раньше — в 2000-м в связи с изготовлением новой чаши.
С самого начала турнир проводился по олимпийской системе — на выбывание. Розыгрыш начинался с 1/512 финала. Представители ФНЛ зачастую стартовали в розыгрыше Кубка России с 1/32, а клубы РПЛ — с 1/16 финала.
Вплоть до 2008 года финал Кубка России проводился в Москве. С 2009-го организаторы решили переносить решающий матч в разные города.
Самые частые финалисты БЕТСИТИ Кубка России
Чаще всего в финал национального Кубка РФ выходил ЦСКА — 11 раз. В семи случаях армейцы праздновали успех и четырежды терпели неудачу.
На втором месте — «Локомотив», который десять раз дошел до решающего матча. Железнодорожники проиграли всего один из них.
Пять раз в финал выходил «Зенит» — четыре победы и одно поражение.
В текущем сезоне (2021/22) питерцев обошел «Спартак» — москвичи проведут свой шестой финал национального Кубка и встретятся с «Динамо». Красно-белые выиграли три из пяти предыдущих решающих матчей турнира.
Топ-5 финалистов БЕТСИТИ Кубка России по годам:
ЦСКА (11 финалов) — 1993, 1994, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016;
«Локомотив» (10 финалов) — 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021;
«Спартак» (6 финалов) — 1994, 1996, 1998, 2003, 2006, 2022;
«Зенит» (5 финалов) — 1999, 2002, 2010, 2016, 2020;
«Динамо» (5 финалов) — 1995, 1997, 1999, 2012, 2022.
Финалисты БЕТСИТИ Кубка России по футболу 2022 года — «Спартак» и «Динамо» — встретятся 29 мая в «Лужниках».
Победители БЕТСИТИ Кубка России по годам
|Сезон
|Победитель
|1992/93
|«Торпедо»
|1993/94
|«Спартак»
|1994/95
|«Динамо»
|1995/96
|«Локомотив»
|1996/97
|«Локомотив»
|1997/98
|«Спартак»
|1998/99
|«Зенит»
|1999/20
|«Локомотив»
|2000/01
|«Локомотив»
|2001/02
|ЦСКА
|2002/03
|«Спартак»
|2003/04
|«Терек»
|2004/05
|ЦСКА
|2005/06
|ЦСКА
|2006/07
|«Локомотив»
|2007/08
|ЦСКА
|2008/09
|ЦСКА
|2009/10
|«Зенит»
|2010/11
|ЦСКА
|2011/12
|«Рубин»
|2012/13
|ЦСКА
|2013/14
|«Ростов»
|2014/15
|«Локомотив»
|2015/16
|«Зенит»
|2016/17
|«Локомотив»
|2017/18
|«Тосно»
|2018/19
|«Локомотив»
|2019/20
|«Зенит»
|2020/21
|«Локомотив»
Что изменил приход БЕТСИТИ
Сезон-2020/21 стал отправной точкой к переменам в Кубке России по футболу. Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным спонсором турнира и приняла непосредственное участие в реформах его формата.
С тех пор в БЕТСИТИ Кубке России появился элитный групповой раунд — он разделяет стадии 1/64 и 1/8. Также с приходом букмекерской компании на роль спонсора в турнире появились призовые для команд на каждой стадии.
Например, в сезоне-2021/22 за победу в 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России команда получает 400 000 рублей, а в 1/128 — 1 000 000.
Победитель БЕТСИТИ Кубка России получит 40 000 000 рублей, а финалист — 10 000 000.
Солидные призовые стали новой мотивацией для участников турнира. Это, в свою очередь, повысило зрелищность всего соревнования.
Вырос интерес к турниру и в регионах. В элитном групповом раунде матчи между представителями ФНЛ и ФНЛ-2 с клубами РПЛ проходят на поле более слабого коллектива.
С появлением нового спонсора произошли изменения и в трансляциях. Теперь матчи кубкового турнира можно смотреть с самых первых стадий — на YouTube или в приложении БЕТСИТИ.
Кроме того, букмекерская компания значительно повысила медийность кубкового турнира и сделала его узнаваемым для каждого любителя футбола в стране.
БЕТСИТИ учредил премию «Лучший игрок матча». Приз в виде эффектной серебряной тарелки с гравировкой вручается футболистам после каждого матча стадии плей-офф. Победителя выбирает экспертное жюри.
Награда быстро обрела популярность и получила признание среди игроков. После каждого раунда Кубка жюри из экспертов букмекерской компании и амбассадоров турнира составляет символическую сборную.
Также БЕТСИТИ активно рассказывает о всех событиях турнира в своих соцсетях, где компания радует своих подписчиков познавательным и развлекательным контентом, и проводит различные розыгрыши!
А еще БЕТСИТИ проводит «Игру миллионов», призовой фонд которой составляет 3 000 000 рублей. Оставляйте прогнозы на финал и получите шанс выиграть главный приз!