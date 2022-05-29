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Откровенные фото и дорогие купальники. Как выглядят жены и подруги футболистов «Спартака» и «Динамо»

Валентин Серегин
Бильд-редактор
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Жены и подруги футболистов «Спартака» и «Динамо» — у кого красивее?
Фото Соцсети
Алина — девушка Александра Максименко.
Фото Соцсети
Рамина — жена Романа Зобнина.
Фото Соцсети
Анастасия — жена Николая Рассказова.
Фото Соцсети
Алина — жена Никиты Чернова.
Фото Соцсети
Диана — жена Ильи Кутепова.
Фото Соцсети
Елена — жена Александра Соболева.
Фото Соцсети
Жозефина — жена Виктора Мозеса.
Фото Соцсети
Алина — жена Наиля Умярова.
Фото Соцсети
Алена — девушка Константина Тюкавина.
Фото Соцсети
Антонелла — жена Диего Лаксальта.
Фото Соцсети
Екатерина — жена Антона Шунина.
Фото Соцсети
Елизавета — жена Дмитрия Скопинцева.
Фото Соцсети
Карина — девушка Даниила Лесового.
Фото Соцсети
Мария — девушка Федора Смолова.
Фото Соцсети
Милана — жена Вячеслава Грулева.
Фото Соцсети
Наталья — жена Дениса Макарова.
Фото Соцсети
Паула — жена Гильермо Варелы.
Фото Соцсети
Петра — девушка Николы Моро.
Фото Соцсети
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В финале БЕТСИТИ Кубка России, который состоится 29 мая, сойдутся «Спартак» и «Динамо». Этот матч станет для обеих команд решающим в оценке того, насколько удачным или провальным стал этот сезон.

Красно-белые результатом в чемпионате совсем не порадовали своих болельщиков, а Лига Европы закрыла двери по всем известным причинам. Но если первая половина сезона была не только грустной — из-за результатов в еврокубках при Руе Витории, то сменивший его Паоло Ваноли пока что ничем на заслужил доверия перед стартом следующего сезона. Победа в Кубке ему просто необходима.

«Динамо» же очень хорошо провело этот год и ввязалось в чемпионскую гонку с «Зенитом», но в решающих матчах не показало нужного результата, а потом и вовсе пропустило вперед «Сочи». Бело-голубым наверняка было очень обидно, так что для них Кубок — это тоже тот самый шанс превратить сезон в успешный. Тем более что положение главного тренера Сандро Шварца выглядит неопределенно — в клубе ему очень благодарны за прогресс, но если тренер все-таки уходит, то было бы по-настоящему круто сделать это с трофеем в руках.

А что же футболисты? Честь, слава и премиальные — понятные мотиваторы для того, чтобы выйти на матч и показать все, на что они способны. Но есть еще и вдохновение. А его игрокам дарят их любимые жены и подруги. Так что давайте смотреть, какими бриллиантами обладают футболисты обеих команд.

Начнем со «Спартака», который является номинальным хозяином финала:

Алина — девушка Александра Максименко. Фото Соцсети
Алина — девушка Александра Максименко.
Соцсети
Рамина — жена Романа Зобнина. Фото Соцсети
Рамина — жена Романа Зобнина.
Соцсети
Анастасия — жена Николая Рассказова. Фото Соцсети
Анастасия — жена Николая Рассказова.
Соцсети
Алина — жена Никиты Чернова. Фото Соцсети
Алина — жена Никиты Чернова.
Соцсети
Диана — жена Ильи Кутепова. Фото Соцсети
Диана — жена Ильи Кутепова.
Соцсети
Елена — жена Александра Соболева. Фото Соцсети
Елена — жена Александра Соболева.
Соцсети
Жозефина — жена Виктора Мозеса. Фото Соцсети
Жозефина — жена Виктора Мозеса.
Соцсети
Алина — жена Наиля Умярова. Фото Соцсети
Алина — жена Наиля Умярова.
Соцсети

А теперь жены и подруги московского «Динамо»:

Алена — девушка Константина Тюкавина. Фото Соцсети
Алена — девушка Константина Тюкавина.
Соцсети
Екатерина — жена Антона Шунина. Фото Соцсети
Екатерина — жена Антона Шунина.
Соцсети
Антонелла — жена Диего Лаксальта. Фото Соцсети
Антонелла — жена Диего Лаксальта.
Соцсети
Елизавета — жена Дмитрия Скопинцева. Фото Соцсети
Елизавета — жена Дмитрия Скопинцева.
Соцсети
Карина — девушка Даниила Лесового. Фото Соцсети
Карина — девушка Даниила Лесового.
Соцсети
Мария — девушка Федора Смолова. Фото Соцсети
Мария — девушка Федора Смолова.
Соцсети
Милана — жена Вячеслава Грулева. Фото Соцсети
Милана — жена Вячеслава Грулева.
Соцсети
Наталья — жена Дениса Макарова. Фото Соцсети
Наталья — жена Дениса Макарова.
Соцсети
Паула — жена Гильермо Варелы. Фото Соцсети
Паула — жена Гильермо Варелы.
Соцсети

Петра — девушка Николы Моро. Фото Соцсети
Петра — девушка Николы Моро. Фото Соцсети
Соцсети
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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