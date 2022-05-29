Откровенные фото и дорогие купальники. Как выглядят жены и подруги футболистов «Спартака» и «Динамо»

В финале БЕТСИТИ Кубка России, который состоится 29 мая, сойдутся «Спартак» и «Динамо». Этот матч станет для обеих команд решающим в оценке того, насколько удачным или провальным стал этот сезон.

Красно-белые результатом в чемпионате совсем не порадовали своих болельщиков, а Лига Европы закрыла двери по всем известным причинам. Но если первая половина сезона была не только грустной — из-за результатов в еврокубках при Руе Витории, то сменивший его Паоло Ваноли пока что ничем на заслужил доверия перед стартом следующего сезона. Победа в Кубке ему просто необходима.

«Динамо» же очень хорошо провело этот год и ввязалось в чемпионскую гонку с «Зенитом», но в решающих матчах не показало нужного результата, а потом и вовсе пропустило вперед «Сочи». Бело-голубым наверняка было очень обидно, так что для них Кубок — это тоже тот самый шанс превратить сезон в успешный. Тем более что положение главного тренера Сандро Шварца выглядит неопределенно — в клубе ему очень благодарны за прогресс, но если тренер все-таки уходит, то было бы по-настоящему круто сделать это с трофеем в руках.

А что же футболисты? Честь, слава и премиальные — понятные мотиваторы для того, чтобы выйти на матч и показать все, на что они способны. Но есть еще и вдохновение. А его игрокам дарят их любимые жены и подруги. Так что давайте смотреть, какими бриллиантами обладают футболисты обеих команд.

Начнем со «Спартака», который является номинальным хозяином финала:

Алина — девушка Александра Максименко. Соцсети

Рамина — жена Романа Зобнина. Соцсети

Анастасия — жена Николая Рассказова. Соцсети

Алина — жена Никиты Чернова. Соцсети

Диана — жена Ильи Кутепова. Соцсети

Елена — жена Александра Соболева. Соцсети

Жозефина — жена Виктора Мозеса. Соцсети

Алина — жена Наиля Умярова. Соцсети

А теперь жены и подруги московского «Динамо»:

Алена — девушка Константина Тюкавина. Соцсети

Екатерина — жена Антона Шунина. Соцсети

Антонелла — жена Диего Лаксальта. Соцсети

Елизавета — жена Дмитрия Скопинцева. Соцсети

Карина — девушка Даниила Лесового. Соцсети

Мария — девушка Федора Смолова. Соцсети

Милана — жена Вячеслава Грулева. Соцсети

Наталья — жена Дениса Макарова. Соцсети

Паула — жена Гильермо Варелы. Соцсети