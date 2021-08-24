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Супербонус для читателей «СЭ»: до 10 000 рублей за ставку на БЕТСИТИ Кубок России

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 08:00
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк и нападающий Игорь Лебеденко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк и нападающий Игорь Лебеденко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Дерзкий прогноз на матчи «Ротора» и «Торпедо».

25-26 августа стартует элитный групповой раунд БЕТСИТИ Кубка России. На этой стадии в борьбу вступят клубы РПЛ, включая гранды — ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Поставить на любой матч Кубка вы можете с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Регламент БЕТСИТИ Кубка России

К прошедшим три предыдущих раунда командам ФНЛ-1 и ФНЛ-2 присоединяются 11 клубов Премьер-лиги. Те, что не принимают участия в еврокубках.

При помощи жеребьевки было сформировано 11 групп по три команды в каждой — по одному представителю РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. Они сыграют между собой в один круг. Победители групп выйдут в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. При этом клубы, представляющие ФНЛ-2, оба матча проведут дома, а команды РПЛ — в гостях.

Игры состоятся 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября.

Расписание 1-го тура группового раунда БЕТСИТИ Кубка России

25 августа
13:00*. Динамо Брн — Велес
15:30. Легион Динамо — Алания
16:00. Кайрат М — Ротор
16:00. Зенит Иж — Металлург Лп
17:00. Ленинградец — Кубань
17:00. Знамя — Енисей
18:00. КАМАЗ — Торпедо Вл
18:00. Велес — Динамо Бр
18:00. Саранск — Балтика
18:00. Динамо Ст — Оренбург
26 августа
17:00. Чайка — Торпедо М
* здесь и далее — время московское

Трансляции всех матчей в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте или в приложении БЕТСИТИ.

«Чайка» — «Торпедо» М: прогноз и ставка на матч 26 августа

«Торпедо» семь раз побеждало в Кубке страны. Черно-белые под руководством Александра Бородюка лидируют в ФНЛ и намерены вернуться в элиту.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Торпедо» фаворитом в этом матче. Коэффициент на победу москвичей — 2.00, на «Чайку» — 4.20, на ничью — 2.80.

У «Торпедо» неплохие шансы пройти в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. В соперниках по группе помимо «Чайки» — проблемный «Ростов», с которым черно-белые сыграют на своем поле.

Однако у «Торпедо» непростой календарь — у автозаводцев были выезды в Хабаровск и Астрахань. Встреча с «Чайкой» станет третьей гостевой подряд.

У хозяев будет шанс подловить черно-белых на усталости. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами со счетом 2:1.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с высоким коэффициентом 2.17.

«Кайрат» М — «Ротор»: прогноз и ставка на матч 25 августа

«Ротор» в прошлом сезоне вылетел из РПЛ и хочет туда вернуться — команду возглавил Дмитрий Хохлов. Пока дела у волжан идут не лучшим образом — всего одна победа в семи турах при пяти ничьих.

«Кайрат» довольно бодро начал в своем дивизионе в ФНЛ-2 — десять очков в пяти турах и серия из трех побед подряд.

БЕТСИТИ считает фаворитом «Ротор». Коэффициент на его победу — 1.94, на «Кайрат» — 4.00, на ничью — 3.00.

У «Ротора» лишь четыре гола в семи турах ФНЛ. Волгоградцы ни разу не забили больше мяча за встречу. Вряд ли можно ждать всплеска результативности против одного из лидеров ФНЛ-2.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2.5 с приличным коэффициентом 1.73.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры