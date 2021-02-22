Пенальти за руку Мозеса уже назначали... В ворота «Зенита»

Возвращаемся к обсуждению одного из моментов матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0) и сравниваем его с эпизодом игры 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (3:1).

Мозес, Левников, Кукуян

Эпизод с участием спартаковца Виктора Мозеса и решение арбитра Кирилла Левникова, наверное, будут вспоминать и через год, и через два. Момент непростой для восприятия, который к тому же неудачно показан организаторами телетрансляции.

Год ждать не буду. Вернусь к тому, что произошло на 12-й минуте дерби, сегодня.

Напомню, что судья сначала не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Он изменил свое решение после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Валентина Мурашова и просмотра видеоповторов.

Однозначного ответа после изучения видеозаписи не было. Мнения противоположные, объяснения самые разные.

При просмотре повтора, сделанного с одного ракурса (со спины Мозеса), можно было предположить, что спартаковец сыграл той частью плеча, которой теперь разрешается играть в мяч. Правило «короткого рукава» это позволяет. А вот если взглянуть с другого ракурса, могло показаться, что контакт с мячом произошел чуть ниже разрешенной области.

Правило «короткого рукава».

Отмечу одного из лучших фотографов России — фотокорреспондента «СЭ» Александра Федорова. Благодаря ему в субботу оперативно появился кадр, внесший относительную ясность в случившееся в площади ворот «Спартака». Говорю «относительную», так как это плоское изображение. И после изучения фотографии Федорова споры продолжились. Все равно было бы здорово видеть и изучать телевизионную запись с объемным изображением.

Вендел, Москалев, Мешков

Схожие проблемы возникли 8 ноября прошлого года, когда в Санкт-Петербурге играли «Зенит» и «Краснодар». На 13-й минуте (даже время почти то же) судья Владимир Москалев не зафиксировал игру рукой зенитовца Вендела и не назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых. Арбитр занял такую позицию, что не видел игрока «Зенита».

Вмешались видеоассистенты Виталий Мешков и Максим Гаврилин. Они провели проверку и предложили Москалеву посмотреть повторы. В результате арбитр назначил 11-метровый удар.

«Зенит» — «Краснодар». Пенальти за игру рукой Вендела 1.

«Зенит» — «Краснодар». Пенальти за игру рукой Вендела 2.

Интересно, что, если судить по одному из двух повторов, можно предположить: Вендел сыграл в мяч разрешенной частью плеча. Второй повтор свидетельствует: контакт произошел ниже разрешенной части. Значит, зенитовец совершил фол, неосторожно сыграл рукой, правило «короткого рукава» в его пользу не применить.

Экспертно-судейская комиссия

10 ноября состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Она, в частности, рассмотрела обращение «Зенита», попросившего дать оценку трем решениям Москалева.

ЭСК поддержала судью, определив, что он в итоге правильно назначил 11-метровый удар: «Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» № 20 Вендел использует руку, находящуюся в стороне от тела игрока и делающую его неестественно больше, чтобы обработать мяч».

Трансляция, правила игры

Игры в Санкт-Петербурге и Москве еще раз обозначили две проблемы, о которых писал уже не раз. В XXI веке при новых технологиях роль человека, роль исполнителя все так же остается очень важной. Без должной работы всех тех, кто участвует в организации телетрансляции, зачастую невозможно разглядеть все детали эпизода и поддержать решение арбитра или (как минимум) усомниться в нем. Страдают и сами судьи, когда они прибегают к просмотру видеозаписи.

Вторая проблема — правила игры. С каждым их изменением и уточнением они, так получается, становятся все сложнее для трактовки и понимания. На это нередко накладывается непонимание тех или иных действий и решений видеоарбитров. В итоге получаем громкие скандалы.

Посмотрите, что происходит в последние месяц-два в английской премьер-лиге. Не думаю, что весной радикально улучшится обстановка в нашей премьер-лиге: споры вокруг вердиктов судей и ВАР обязательно будут.