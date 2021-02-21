По новым правилам Мозес сыграл плечом, а не рукой. Но пенальти не оправдывает бездарную игру «Спартака»

Обозреватель «СЭ» — о победе «Динамо» над «Спартаком» в первом московском матче 2021 года

Левников-старший объясняет комментаторам одно, Левников-сын делает обратное

Почти 13 лет, с апреля 2008 года, «Динамо» на своем поле не обыгрывало «Спартак». В Петровском парке заждались этого сладкого момента — и субботняя кубковая победа сделала и без того неплохое в последние месяцы настроение болельщиков бело-голубых еще бодрее. У них все идет по четкому и ясному плану, начиная с того, что спортивный директор и главный тренер работают в одной связке, и первый привел второго. Никто никого на данный момент не подсиживает, все занимаются делом, и профессионалов на серьезных должностях в клубе становится все больше.

В «Спартаке» же — опять невесть что. Главный тренер уходит через три с небольшим месяца, генеральный директор уволен спустя пять месяцев после прихода с могучей компенсацией, а новый на его место не назначен; сага с переходом Квинси Промеса затянулась уже до полного неприличия.

И вот — кубковый матч, который закончился в пользу тех, у кого все сейчас спокойнее и стабильнее.

Кстати, к сезону два московских клуба под руководством немецких тренеров готовились по-разному во всем.

«Динамо» зимой вообще никого решило не брать, «Спартак» за бесценок взял Хендрикса и уже в дорогом бутике все никак не закупится Промесом, а вся команда, естественно, не может за этим процессом не наблюдать. Но волшебник в голубом вертолете все никак не прилетает, и определенности это команде не добавляет.

«Динамо» до последнего спокойно работало в Турции, где нет ни жары, ни мороза, а «Спартак» ломанулся из огня да в полымя — после двух сборов в Эмиратах решил привыкать к российскому климату радикальным способом — тренируясь в беспрецедентные для последних десятилетий московские морозы. Что можно было в такую погоду, да еще приправленную метелями, натренировать — понятно не вполне.

«Динамо» закрепляло на сборах тот футбол, который показывало при Сандро Шварце прошлой осенью, а «Спартак» ставил новую схему 4-4-2 — пусть даже Доменико Тедеско публично заявлял, что основной остается старая. Практика показала обратное, но предупрежден — значит вооружен, и не сомневаюсь, что Шварц и его штаб готовились к обоим вариантам.

«Динамо» играло контрольные матчи без роздыху — аж девять. Правда, двумя составами — ну так и «Спартак» не ограничивался одним. Но красно-белые сыграли всего четыре контрольные встречи.

Только игра в Петровском парке могла показать, чья стратегия подготовки к сезону на этом этапе вернее. Оказалось — динамовская.

И тут, конечно, возникает вопрос с тем самым пенальти за игру рукой/плечом Виктора Мозеса и его влиянием на ход и исход матча.

Глубоко убежден, что, даже несмотря на движение руки нигерийца навстречу мячу и расширение тем самым площади тела, давать пенальти за это было нельзя. Потому что последние рекомендации УЕФА насчет того, игра какой частью верхней конечности сейчас карается пенальти, а какой — нет, не раз озвучивалась в разных СМИ.

Цитирую своего коллегу Александра Боброва в публикации от 2 августа 2020 года «В российском футболе теперь новые правила. Что теперь считается игрой рукой?». Со ссылкой на новые правила игры, утвержденные 29 февраля ИФАБ и вступившие в силу в России 1 августа, в тексте сказано: «Фактически введено новое правило — «короткого рукава футболки». Образно говоря, рука любого игрока теперь стала короче. Ее часть в футбольном смысле стала плечом. ИФАБ сделал специальную поясняющую картинку».

Если исходить из этой картинки, Мозес сыграл плечом. Но и Кирилл Левников, и ВАР расценили это как руку.

Причем стал известен еще один любопытный факт — что Николай Левников, отец Кирилла, не так давно приезжал на «Матч ТВ» с подробными разъяснениями изменений в правилах, и речь шла ровно о том же самом. Именно поэтому оба коллеги, работавшие в прямом эфире на матче «Динамо» — «Спартак», также расценили эпизод как не нарушающий правила.

До того стартовый отрезок матча красно-белые провели лучше и агрессивнее. После пенальти же игра стала другой.

Пять вопросов «Спартаку»

Но это точно не может служить для «Спартака» оправданием. После того, как пенальти назначен — все, вопрос о его справедливости с повестки дня тех, кто на поле, снят. Надо играть дальше и гнуть свою линию. Спартаковцы же отреагировали на пропущенный мяч скверно. Вся их агрессия резко пошла на убыль, до конца тайма они ничего существенного в атаке придумать не смогли и не нанесли ни одного удара в створ. Характера, который многим командам позволял выпутываться из гораздо более сложных ситуаций, команда вообще не показала.

Все, на что хватило «Спартак», поменявший в перерыве флангами Мозеса и Зобнина, — это активность в первые десять минут второго тайма, приведшая к двойному моменту Понсе и Мозеса и двойному же сэйву Шунина. В первом случае аргентинец бил из-под защитника в противоход, и капитан «Динамо», как выражаются футболисты, «отстегнул» ногу просто здорово.

Мой коллега, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сделал вывод, что Шунин этим матчем обеспечил себе место первого вратаря сборной на Евро. Так категорично говорить не стал бы — времени до турнира еще навалом. Но учитывая, что на сегодня Антон — первый номер сборной, игра Маринато Гильерме осенью стабильностью, мягко говоря, не отличалась, а со здоровьем Матвея Сафонова творится что-то неладное, динамовец — первый претендент с отрывом. Если, конечно, в команду не вернется Игорь Акинфеев.

Замечательный гол 18-летнего Константина Тюкавина, который выставил пятку перед опекавшим его Жиго и ловко переправил мяч в угол, все в этом матче, по сути, закончил. До конца матча оставалось ещё 20 минут плюс добавленное время, но совершенно предсказуемая, медленная и безвольная игра «Спартака» не давала никаких надежд на отыгрыш. А потом ещё вторая жёлтая Мозесу — и можно было сразу давать финальный свисток.

«Спартак» не имеет права искать оправдания в виде пенальти за то, как играл дальше. В футбол играют 90 минут, и времени, чтобы изменить игру и счёт, у него было более чем достаточно. Но переход на 4-4-2 ничего не изменил — в том числе и в плане постановки позиционной атаки. Первые 15 минут первого тайма и первые 10 второго красно-белые смотрелись недурно — и только. Потом мелькнула было надежда сразу после выхода Соболева, пробившего из-за штрафной рядом со штангой, — но тут же удалился Мозес, и это уже точно был конец.

А «Динамо», получив, как многие считают, подарок в виде пенальти, дальше грамотно и спокойно играло по счёту, отдав мяч «Спартаку», но встречая соперника не слишком глубоко и не позволяя ему почти ничего создать. И его победу никак не могу назвать незаслуженной.

Бело-голубые сыграли менее остро, чем ожидалось даже по составу, где две «восьмерки», Фомин и Моро, играли глубже обычного, без подпиравшего их осенью опорного полузащитника. Его место занял фланговый игрок атаки Липовой. Но игра «Динамо» в целом — возможно, из-за раннего гола и высокой значимости любой ошибки — была не то чтобы закрытой, но менее смелой и агрессивной, чем Шварц успел нас приучить. Результат это дало, но не уверен, что такая осторожная стилистика игры способна двинуть наш футбол вперед.

О спартаковской игре, впрочем, вообще не говорю. И вот спрашивается:

1. Зачем «Спартаку» нужно было придумывать противоестественный сбор в Москве на диком морозе, когда нормально тренироваться было невозможно?

2. Стоило ли сразу играть по новой схеме в Кубке, где одно поражение — вылет, не апробировав ее в официальных матчах?

3. Где хотя бы какой-то прогресс в работе «Спартака» над стандартами — как у своих, так и у чужих ворот?

4. Что нового принёс в игру «Спартака» Хендрикс? Зачем совершенно рядовым полузащитником заткнули одну из драгоценных легионерских позиций?

5. И главное. Стоило ли оставлять зимой Доменико Тедеско, который уйдёт летом? Не только качества, но и нерва, и воли в игре спартаковцев было недостаточно для уверенности в том, что это решение было правильным.

«Спартак» может радоваться только тому, что сбагрил Кокорина

Это не ответы — для них ещё очень рано. Это вопросы, навеянные матчем с «Динамо» и вылетом из кубкового турнира, который «Спартак» не выигрывал с 2003 года.

«Динамо», правда, не делало этого еще дольше — с 1995-го. Тренера, который этого добился, — Константина Бескова — скоро уже 15 лет как с нами нет.

Но наконец-то появляется ощущение, что бело-голубые пошли по верному пути. Хотя это тоже только его начало.

А у «Спартака» все как уже много лет за редкими исключениями — много шума из ничего.

И пять очков в пользу красно-белых в чемпионате не доказывают обратного. У «Динамо» никуда не денутся главный тренер и руководство, куплены и растут молодые талантливые россияне — Фомин и Лесовой, обороной начинает рулить свой воспитанник Евгеньев, у которого тоже вся карьера впереди.

«Спартаку» же летом в очередной раз начинать все строить заново. Неизвестно с кем. Хорошо хоть без Кокорина, с которым пусть теперь мучается «Фиорентина». Вот за эту продажу спортивному директору Дмитрию Попову — безусловный респект. Ему удалось переитальянить самих итальянцев и сбагрить им такой товар, о котором спортивный директор «фиалок» Даниэле Праде теперь лепечет: «Кокорин приехал и слишком сильно постарался, чтобы побыстрее вернуться к своей лучшей форме. У него были некоторые проблемы со старыми травмами. Мы взяли его не толькодля настоящего, но и для будущего».

А по-моему, его взяли для прошлого, о котором так много говорили Фабио Капелло и Роберто Манчини.

«Теперь Саше будет веселее», — сказал в эфире «Матч ТВ» Андрей Аршавин, как все поняли, по поводу приезда во Флоренцию личного массажиста Кокорина Сергея Колесникова, в связи с которым там поднялся целый переполох.

А может, Андрей Сергеевич знает что-то большее, и прекрасном итальянском городе кое-кто ждет Павла Мамаева?

Впрочем, это единственное, над чем может смеяться «Спартак». Других поводов для радости у него нет.