«Химки» сгорели «Крыльям»: удаление, четыре пропущенных гола, лишь один удар в створ

Самарцы — единственный клуб из ФНЛ в Кубке.

Морозный матч в Химках начался бодро: пенальти в ворота хозяев уже на 8-й минуте и прямая красная карточка через десять минут

Судья Михаил Вилков после просмотра VAR убедился, что хавбека «Крыльев» Дмитрия Цыпченко сбили в штрафной, и указал на точку. Удар реализовал лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев. А через десять минут удалился Михаил Тихонов, который руками схватил убегавшего один на один с вратарем Сергеева.

? Михаил Тихонов совершает грубый фол в центре поля и молниеносно получает красную карточку.



? «Химки» в меньшинстве с 18-й минуты! #ХимкиКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/t6ElyCydzE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 22, 2021

«Химки» продержались до конца тайма, но во втором совсем посыпались — пропустили второй гол после красивой комбинации: Антон Зиньковский нашел в штрафной Юрия Горшкова, а тот в касание вывел на пустые ворота Цыпченко.

Вилков за 15 минут до конца матча показал и вторую красную «Химкам» — Резиуну Мирзову за подкат под Романа Ежова, но потом посмотрел VAR и поменял решение, заменив красную карточку желтой.

Не помогло: «Крылья» пропустили еще два гола за две минуты до конца основного времени: сначала от форварда Егора Горенкова, а затем от защитника Никиты Чернова.

Самарцы уверенно победили «Химки», будто играли дома. Голы шумно отмечали приехавшие из Самары болельщики, которые по уровню поддержки не уступали местным. По игре «Крылья» тоже действовали как у себя дома: нанесли 20 ударов по воротам (14 — в створ), оформили разгром, практически ничего не дали создать «Химкам».

Одна из самых ярких команда РПЛ в осенней части сезона в домашней игре против клуба ФНЛ выглядела совсем слабо и нанесла лишь один удар в створ ворот соперника. Форварды Мохамед Конате и Илья Кухарчук чаще пихали друг другу за неточные передачи, чем угрожали воротам Самары.

? «Химки» в меньшинстве разгромно уступили «Крыльям Советов» в предпоследнем матче 1/8 финала Бетсити Кубка России.



? Напомним, что игра #УфаУрал перенесена на 3 марта.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/xxEi9GLGYj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 22, 2021

В итоге «Крылья» стали единственной командой ФНЛ, которая пробилась в 1/8 финала Кубка России, и это, пожалуй, главная сенсация турнира.

Забыть о победе и думать о ближайших сложных матчах в ФНЛ — таким был основной посыл главного тренера Игоря Осинькина в раздевалке победителей.

Мы движемся в правильном направление: pic.twitter.com/QOCRqb6wGL — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 22, 2021

«Никакой эйфории! Мы порадовались, для себя сделали подтверждение, что мы идем туда, куда надо: правильно, с хорошим отношением и работой. Нам надо сейчас еще объединиться, и самые сложные матчи вот сейчас у нас!» — обратился он к игрокам.

ФНЛ возобновляется на этой неделе, «Крылья» сыграют с «Нижним Новгородом», который идет на первом месте в таблице. В случае победы самарцы по очкам догонят конкурента и улучшат шансы на возвращение в РПЛ.

БЕТСИТИ Кубок России, 1/8 финала: расписание и результаты всех матчей