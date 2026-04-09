«Зенит» — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России

«Спартак» выиграл у «Зенита» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти — 7:6). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

П олузащитник красно-белых Эсекьель Барко в конце первого тайма не реализовал пенальти. В серии одиннадцатиметровых точнее оказались игроки московской команды.

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Игра пройдет 5-7 мая.

В суперфинале турнира победитель матча между «Спартаком» и ЦСКА сыграет с победителем финального противостояния Пути РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:0 после первого матча).