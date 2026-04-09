«Динамо» — «Краснодар»: видеообзор матча Кубка России

Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0. Игра проходила в Москве.

В концовке встречи краснодарская команда осталась в меньшинстве, так как полузащитник Александр Черников был удален за агрессивное поведение. Через несколько минут форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил гол, но его отменили из-за офсайда.

Ответный матч пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.