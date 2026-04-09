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«Динамо» — «Краснодар»: видеообзор матча Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент

Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0. Игра проходила в Москве.

В концовке встречи краснодарская команда осталась в меньшинстве, так как полузащитник Александр Черников был удален за агрессивное поведение. Через несколько минут форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил гол, но его отменили из-за офсайда.

Ответный матч пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
08 апреля, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Краснодар
&laquo;Динамо&raquo; сыграло вничью с &laquo;Краснодаром&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0.Черников снова удален, гол Тюкавина отменен. У «Динамо» и «Краснодара» ничья перед ответным матчем Кубка
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