Соболев повздорил с журналистами после матча «Зенит» — «Спартак»: «Вы хотите только хайповать!»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вступил в дискуссию с журналистами в микст-зоне после матча полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком».

Форвард проходил мимо репортеров, но один из них задал вопрос, который футболисту не понравился.

«Александр, в концовке что было?» — спросил представитель СМИ.

«Пенальти», — ответил Соболев.

«А паразиты били пенальти?» — последовал один из следующих вопросов.

В ответ Соболев сам задал несколько вопросов и потребовал уважения к себе: «Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем? Для чего? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь? Потом вы обижаетесь...»

Уходя из микст-зоны, футболист крикнул: «Вы хотите только хайповать!»

Игра «Зенита» и «Спартака» проходила 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой красно-белых (0:0, пенальти 7:6). В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» завершил выступление в турнире.

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