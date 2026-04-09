Соболев повздорил с журналистами после матча «Зенит» — «Спартак»: «Вы хотите только хайповать!»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев вступил в дискуссию с журналистами в микст-зоне после матча полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком».
Форвард проходил мимо репортеров, но один из них задал вопрос, который футболисту не понравился.
«Александр, в концовке что было?» — спросил представитель СМИ.
«Пенальти», — ответил Соболев.
«А паразиты били пенальти?» — последовал один из следующих вопросов.
В ответ Соболев сам задал несколько вопросов и потребовал уважения к себе: «Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем? Для чего? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь? Потом вы обижаетесь...»
Уходя из микст-зоны, футболист крикнул: «Вы хотите только хайповать!»
Игра «Зенита» и «Спартака» проходила 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой красно-белых (0:0, пенальти 7:6). В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» завершил выступление в турнире.
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