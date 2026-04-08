«Зенит» — «Спартак»: красно-белые заменили голкипера на 90+1-й минуте

«Спартак» заменил голкипера в добавленное время к матчу второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита».

На 90+1-й минуте при счете 0:0 вместо Александра Максименко в ворота красно-белых встал Илья Помазун.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

В финале пути регионов Кубка России победитель этого матча встретится с ЦСКА.