«Зенит» — «Спартак»: судья ошибочно не удалил Денисова

На 57-й минуте матча второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» судья Артем Чистяков ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Даниилу Денисову.

В том моменте защитник красно-белых с фолом остановил и срубил бежавшего без мяча и открывавшегося под передачу Андрея Мостового.

Спартаковца следовало наказать предупреждением. Для него оно стало бы вторым в этой игре — он был бы удален. Всего этого не случилось. Видеоассистенты не имели права вмешаться.

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