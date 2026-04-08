«Спартак» в серии пенальти победил «Зенит» и вышел в финал пути регионов Кубка России

«Спартак» победил «Зенит» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, пенальти 7:6. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не смог реализовать пенальти.

Перед серией пенальти московская команда заменила голкипера — вместо Александра Максименко в ворота встал Илья Помазун.

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА, который днем ранее обыграл «Крылья Советов» со счетом 5:2. Финальный матч состоится в период с 5 по 7 мая.

В суперфинале турнира победитель матча между «Спартаком» и ЦСКА сыграет с победителем финального противостояния Пути РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:0 после первого матча).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

08 апреля, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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