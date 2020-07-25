«Зенит» обогнал «Спартак» по победам в Кубке России
19:17
«Зенит» победил в финале «Химки» (1:0) и в четвертый раз в истории выиграл Кубок России. Сине-бело-голубые вышли на третье место по числу побед во втором по значимости российском турнире, обогнав «Спартак». До Сергея Семака питерцев к Кубку приводили Анатолий Давыдов (1999), Лучано Спаллетти (2010) и Андре Виллаш-Боаш (2016). Чаще «Зенита» Кубок брали два московских клуба — «Локомотив» (8) и ЦСКА (7). (Кирилл Бурдаков)
Клубы, побеждавшие в Кубке России по футболу
|
Клуб
|
Годы побед
|
Победы
|
Локомотив
|
1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019
|
8
|
ЦСКА
|
2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013
|
7
|
Зенит
|
1999, 2010, 2016, 2020
|
4
|
Спартак
|
1994, 1998, 2003
|
3
|
Торпедо
|
1993
|
1
|
Динамо
|
1995
|
1
|
Терек
|
2004
|
1
|
Рубин
|
2012
|
1
|
Ростов
|
2014
|
1
|
Тосно
|
2018
|
1
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