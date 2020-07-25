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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» обогнал «Спартак» по победам в Кубке России

19:17

«Зенит» победил в финале «Химки» (1:0) и в четвертый раз в истории выиграл Кубок России. Сине-бело-голубые вышли на третье место по числу побед во втором по значимости российском турнире, обогнав «Спартак». До Сергея Семака питерцев к Кубку приводили Анатолий Давыдов (1999), Лучано Спаллетти (2010) и Андре Виллаш-Боаш (2016). Чаще «Зенита» Кубок брали два московских клуба — «Локомотив» (8) и ЦСКА (7). (Кирилл Бурдаков)

Клубы, побеждавшие в Кубке России по футболу

Клуб

Годы побед

Победы

Локомотив

1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019

8

ЦСКА

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013

7

Зенит

1999, 2010, 2016, 2020

4

Спартак

1994, 1998, 2003

3

Торпедо

1993

1

Динамо

1995

1

Терек

2004

1

Рубин

2012

1

Ростов

2014

1

Тосно

2018

1

Зенит — Химки

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Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал




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