«Зенит» обогнал «Спартак» по победам в Кубке России

«Зенит» победил в финале «Химки» (1:0) и в четвертый раз в истории выиграл Кубок России. Сине-бело-голубые вышли на третье место по числу побед во втором по значимости российском турнире, обогнав «Спартак». До Сергея Семака питерцев к Кубку приводили Анатолий Давыдов (1999), Лучано Спаллетти (2010) и Андре Виллаш-Боаш (2016). Чаще «Зенита» Кубок брали два московских клуба — «Локомотив» (8) и ЦСКА (7). (Кирилл Бурдаков)

Клубы, побеждавшие в Кубке России по футболу