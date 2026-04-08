Дркушич: «Кондаков — молодец, взял ответственность на себя»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:0, пенальти — 6:7) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России

— Хотели закончить матч в основное время. Все знали, что пенальти — это лотерея. Готовились. Знали, что кубковый матч, все возможно. Кондаков — молодец, взял ответственность на себя. Ему 18 лет, бил пенальти перед тысячами людей.

Кондаков взял ответственность на себя. Он молодец. Я и Барриос в этот момент решили, что лучше будет, если Кондаков пробьет пенальти, — сказал Дркушич.

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Финальный матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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