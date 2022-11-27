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Родригао о драке с футболистами «Спартака»: «Наш соперник приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао поделился эмоциями после завершения матча Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 — по пенальти).

— Думаю, мы провели хорошую игру. Создали свои моменты и, что важно, не позволили сопернику поразить наши ворота. К сожалению, нам не удалось отличиться в игре, но мы завоевали победу в серии пенальти. И я очень этому рад, потому что в каждом матче мы чувствуем необходимость уходить с поля победителями. Еще я доволен, что смог вернуться в стартовый состав после того, как залечил травму, и отыграть все 90 минут.

— Конец игры, массовая потасовка между командами, удаления. Как это выглядело вашими глазами?

— Очень жаль, но в футболе иногда случается подобное. К финальному свистку кровь уже кипела, потому что по ходу встречи все игроки соперника постоянно провоцировали нас, как будто искали возможности начать то, что и произошло в итоге. В том эпизоде была очередная стычка, после которой возник спор, слово за слово, и вот я уже вступаюсь за моего одноклубника, налетают другие футболисты — и понеслась.

Я совершенно не горжусь этим, мне не нравится, что все это случилось на глазах у тех, для кого мы, футболисты, являемся примером, и кому должны показывать совсем другую модель поведения. Но, повторюсь, эмоции на поле всегда кипят и порой переливаются через край.

— Можно ли было избежать такого финала?

— Мы, игроки «Зенита», всегда выходим на поле, чтобы делать то, что знаем и умеем — играть в футбол и наилучшим образом представлять Петербург и наших болельщиков. И сегодня мы делали все это с первых же минут встречи, чтобы люди на трибунах могли насладиться хорошим футболом. Но, увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат. Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось — если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме. Сложно было терпеть все это и продолжать оставаться хладнокровными, в какой-то момент мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины. Но все это позади, нужно оставить случившееся на поле и идти дальше с холодной головой.

Александр Соболев. Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-11-27-rodrigao-takogo-finala-mozhno-bylo-izbezhat-esli-by-ne-provokatsii-sopernika-.htm

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Испания 1
Германия 0
2-й тайм

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

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Зенит 4
Спартак 2
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П1

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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