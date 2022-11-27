Романцев о драке «Зенита» и «Спартака»: «Футболисты в Питере берегли силы для рукопашной?»

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев высказался о драке футболистов в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» — 0:0 (пен. 4:2).

«Не знаю как кому, но мне такие заварухи, как в концовке кубкового матча «Зенита» со «Спартаком», удовольствия не приносят. Да — горячо, да — с душой, но при чем здесь футбол? И первое, что пришло в голову, — а почему вы, ребятки, все это на поле не показывали? Или берегли силы в этой скучноватой, пресной игре вот для такой рукопашной разборки? А может, вам стоило с нее начать, чтоб народу на вас потом веселее смотреть было?» — сказал Романцев «СЭ».

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).