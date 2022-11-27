Галактионов: «Я сказал нашим футболистам, что мы задолжали болельщикам»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).

— Думаю, что сегодняшняя победа очень важна и с точки зрения эмоциональной составляющей, и по организации игры. С положительными эмоциями завершаем календарный год. Я сказал нашим футболистам, что мы задолжали болельщикам. А к ним я уже причисляю и себя, потому что мы уже приступили к работе вместе. Очень важно было сыграть дисциплинированно, организованно. Мы нацеливали всех на максимальную отдачу. Были моменты, когда на это стоило обратить внимание. Мы очень довольны сегодня. Во многих моментах, особенно во втором тайме, целостности не получилось. Как только мы ускорили движение мяча, быстроту мышления, мы забили хорошие голы, проводили хорошие комбинации. Уровень готовности на сегодня не позволяет играть энергозатратно всю игру. Эти компоненты мы обязательно подтянем. Во втором тайме мы стратегически подсели немного ниже, с точки зрения отбора мяча, старались играть на контратаках. Я думаю, что полностью оправдал себя наш план стратегии. Вопрос другой, что мы пропустили совсем необязательный мяч. Здесь уже индивидуальная ошибка, которую мы разберем. Но мы уже сказали нашим игрокам, что их сегодняшняя реакция на этот пропущенный гол нам понравилась, потому что они были расстроены в раздевалке. Команда была единым целым с точки зрения организации игры, с точки зрения своих бойцовских качеств. Это очень важно сегодня.

— Вы заканчивали игру, когда большая часть команды состояла из игроков 2004-2005 годов рождения. Означает ли это дальнейшую работу по омоложению команды?

— Вы знаете, у нас очень непростая ситуация в турнирной таблице. Поэтому, конечно, одной молодежи будет тяжело справиться. Нужны опытные ребята, которые уже знают, что такое дух, что такое управление игрой внутри коллектива, а молодые должны будут при них расти. Это первое. Что касается сегодняшней игры, то у нас был кадровый дефицит. У нас очень большая группа травмированных игроков, по разным причинам. Те ребята, которые сегодня вышли, на протяжении этого цикла, когда мы приступили к тренировкам, очень хорошо себя проявили. Мы им дали шанс в Краснодаре, некоторым мы дали шанс сегодня дебютировать. Это воспитанники местной школы «Локомотива», яркие ребята. Вадим Раков являлся лучшим бомбардиром ЮФЛ, в МФЛ много мячей забивает. Это игроки своих юношеских сборных, поэтому, безусловно, они будут получать шансы. Конечно, не искусственно. Вы видите и по команде «Нижнего Новгорода», когда дебютировали и Агапов, и Михайлов, и Александров, — они все это заслужили своей игрой. То же самое и здесь. Только за счет конкуренции, только за счет того, что как они будут трудиться, они будут свое место завоевывать. А мы только рады им помочь. Мы открыты к этому.

— Это ваша вторая игра в «Локомотиве». Почему такая разница между первой и второй?

— Во-первых, после приезда из сборной, как только мы приступили для подготовки к первой игре в Краснодаре, мы собрались большой группой игроков по сути только на вокзале, приехали сборники. Была большая группа травмированных игроков. Тот микроцикл, который мы провели, был очень маленьким. Опять же, как я уже сказал, в Краснодаре было очень много ляпов, было очень много индивидуальных ошибок, которые надо бы убрать. Но были и хорошие отрезки, от которых мы оттолкнулись. Сегодня мы эти все недостатки постарались убрать. Мы проводили очень много индивидуальных бесед, провели определенный цикл тренировок после приезда и поставили команде определенные задачи. Понятно, что не все было выполнено. Но мы видели, по крайней мере, попытки ускорить быстроту мышления, попытки играть на мяче, играть от себя, прессинговать, накрывать соперника в различных зонах. Это мы все видели. Вопрос другой, что уровень готовности сегодня не позволяет, к сожалению, все это делать на протяжении целого матча. Мы абсолютно уверены, что подготовим команду за зиму.