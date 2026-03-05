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5 марта, 23:27

Гусев — о продлении контракта с «Динамо»: «Мне не до этого сейчас. Я думаю о команде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с московским клубом после разгромной победы над «Спартаком» (5:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— После такой игры вам не предложили продлит контракт?

— Не думаю об этом. Я думаю о футболистах и о команде. Мне не до контрактов сейчас. Мы атакующая команда, мы делаем шаг в плане обороны. Очень много у нас командных взаимодействий на тренировках в плане обороны, индивидуальной работы. Конечно, было бы хорошо каждую игру столько забивать. Но игра на игру не приходится. Сегодня получилось так.

— Что вы сказали команде в перерыве?

— Перед матчем говорил, что когда играешь в таком дерби, тяжело написать сценарий. Эти игры выходят за рамки тактики, эмоции зашкаливают. Всегда получаются волнообразные. Все хотят выиграть. Чуть неправильно начали действовать после пропущенного гола. В перерыве подкорректировали этот момент.

Ответная игра между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России состоится 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве.

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