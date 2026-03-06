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Семин о возможных расистских оскорблениях болельщиков ЦСКА: «Был на стадионе, но такого не слышал»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможные расистские оскорбления болельщиками ЦСКА в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра закончилась победой армейцев со счетом 3:1.

«Всем игрокам нужно уделить больше внимание на футбол, а не на трибуны. За остальное отвечает администрация клуба и стадиона. Футболистам нужно сконцентрироваться на своей игре, меньше делать искусственных падений, после которых происходят большие паузы. А с остальным разберутся другие люди. Я был на матче ЦСКА — «Краснодар» и никаких выкриков в адрес конкретных футболистов не слышал», — сказал Семин «СЭ».

После игры футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян, Валентин Пальцев и Александр Черников заявили, что с трибун звучали расистские оскорбления в адрес Кордобы. «Быки» обратились в КДК с просьбой рассмотреть этот инцидент.

Ответный матч ЦСКА и «Краснодара» в Кубке России состоится во вторник, 17 марта, в Краснодаре.

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Джон Кордоба
Юрий Семин
Кубок России
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