Лещенко считает, что «Динамо» встретится с «Зенитом» в суперфинале Кубка России

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шансах команды на трофей после победы над «Спартаком» (5:2) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я думаю, что суперфинал будет «Зенит» — «Динамо». Сергей Степашин считает также? Я даже не знал! Но я так думаю. Потому что «Спартак» сейчас отвалится. Не думаю, что они отыграют разницу в три гола. Так что будем надеяться на Кубок», — сказал Лещенко «СЭ».

Бело-голубые забили четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю. Серия «Спартака» без побед в матчах с «Динамо» увеличилась до четырех матчей — два поражения и две ничьих.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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