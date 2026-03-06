Лещенко — о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Не футбол, а загляденье»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Спартаком» (5:2) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Команда собралась. После вчерашней победы выделю Нгамале и Скопинцева. Они были блистательны! Хочу сказать, что команда обрела какую-то уверенность. Было настроение и кураж. Эффект Гусева? Да. Посмотрите хотя бы на Нгамале и Скопинцева, которых Карпин не видел! Раньше все выглядели блекло, а сейчас горят желанием играть в красивый футбол. Не футбол, а загляденье. За 16 минут забили четыре гола. Это редкость. Тем более, что «Спартака» — крепкая команда», — сказал Лещенко «СЭ».

Бело-голубые забили четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю. Серия «Спартака» без побед в матчах с «Динамо» увеличилась до четырех матчей — два поражения и две ничьих.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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