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Сегодня, 16:50

Семин — о жеребьевке БЕТСИТИ Кубка России: «Спартак» получил шанс реабилитироваться после поражения от ЦСКА в чемпионате»

Юрий Семин высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Антон Иванов

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Пары получились очень интересными. Думаю, что нас ждут довольно увлекательные матчи с высоким накалом страстей. «Спартак» — ЦСКА в 1/4 финала? Дерби — это всегда матч не на жизнь, а насмерть. Это будет непредсказуемая встреча. В ней может произойти все, что угодно. За это мы и любим кубковые матчи. «Спартак» получил шанс реабилитироваться после поражения в чемпионате», — сказал Семин «СЭ».

В 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей»  — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи пройдут в период с 19 по 21 апреля.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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