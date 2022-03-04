Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Пары получились очень интересными. Думаю, что нас ждут довольно увлекательные матчи с высоким накалом страстей. «Спартак» — ЦСКА в 1/4 финала? Дерби — это всегда матч не на жизнь, а насмерть. Это будет непредсказуемая встреча. В ней может произойти все, что угодно. За это мы и любим кубковые матчи. «Спартак» получил шанс реабилитироваться после поражения в чемпионате», — сказал Семин «СЭ».

В 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи пройдут в период с 19 по 21 апреля.