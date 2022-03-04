ЦСКА и «Спартак» сыграют в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Прошла жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Ее провели экс-футболисты сборной России Андрей Тихонов и Руслан Пименов.

Пары четвертьфинала:

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)

«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань)

«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва)

Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут в период с 19 по 21 апреля. Проведение финала запланировано на 29 мая 2022 года.

ЦСКА и «Спартак» играли друг против друга 26 февраля в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ-2021/22. Победу в матче одержали армейцы со счетом 2:0 .